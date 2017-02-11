صراع قادم يوم 6 أفريل بين الباجي والغنوشي في المنستير

كالعادة سيكون الرئيس الباجي قائد السبسي بالمنستير يوم 6 أفريل القادم بالمنستير للترحُّم على روح الزعيم الحبيب بورقيبة محرّرِ المرأة التونسية وبَانِي الدولة الحديثة
الجديد هذه السنة هو أن رئيس حركة النهضة الإسلاموية راشد الغنوشي يُخطط للقدوم إلى المنستير لنفس الغرض
فقد علمنا من مصادر موثوقة أن راشد الغنوشي الذي كان يرفض رفضا قطعيا الترحُّم على الزعيم الراحل وينعته بأبشع النعوت قد استدْعَى في منزله بالعاصمة لا بمكتبه بمونبليز شخصيتين الأول من مدينة المنستير والثاني أصيل الولاية وطلب منهما مساعدته على القدوم إلى المنستير فى ذكرى وفاة الزعيم للترحم عليه
فهل سنرى الغنوشى في مثل وقفة الباجي(الصورة أعلاه) مترحّما على الزعيم ؟
وهل سيصبح الغنوشي ومن ورائه أتباعه وارثين جُدُدًا للفكر البورقيبي وموروثه الإصلاحي فينافسون في ذلك البجبوج ونداءه والمرزوق و مشروعه وعبير موسي ودستورها الحر ؟
والأهم من كل هذا أيُّهُمْ الأصْدَقُ ؟
موضوع للمتابعة
للتذكير فقط استمع إلى ما كان يقوله الغنوشي عن الزعيم بورقيبة
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