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صراع قادم يوم 6 أفريل بين الباجي والغنوشي في المنستير

صراع قادم يوم 6 أفريل بين الباجي والغنوشي في المنستير

سياسة, عربي | 11/02/2017 |
beji mausolé bourguiba monastir tunisie

كالعادة سيكون الرئيس الباجي قائد السبسي بالمنستير يوم 6 أفريل القادم بالمنستير للترحُّم على روح الزعيم الحبيب بورقيبة محرّرِ المرأة التونسية وبَانِي الدولة الحديثةterroriste-rached-ghannouchi-tunisie
الجديد هذه السنة هو أن رئيس حركة النهضة الإسلاموية راشد الغنوشي يُخطط للقدوم إلى المنستير لنفس الغرض

فقد علمنا من مصادر موثوقة أن راشد الغنوشي الذي كان يرفض رفضا قطعيا الترحُّم على الزعيم الراحل وينعته بأبشع النعوت قد استدْعَى في منزله  بالعاصمة لا  بمكتبه بمونبليز شخصيتين الأول من مدينة المنستير والثاني أصيل الولاية وطلب منهما مساعدته على القدوم إلى المنستير فى ذكرى وفاة الزعيم للترحم عليه

فهل سنرى الغنوشى في مثل وقفة الباجي(الصورة أعلاه) مترحّما على الزعيم ؟

وهل سيصبح الغنوشي ومن ورائه أتباعه وارثين جُدُدًا للفكر البورقيبي وموروثه الإصلاحي فينافسون في ذلك البجبوج ونداءه والمرزوق و مشروعه وعبير موسي ودستورها الحر ؟

والأهم من كل هذا أيُّهُمْ الأصْدَقُ ؟

موضوع للمتابعة

للتذكير فقط استمع إلى ما كان يقوله الغنوشي عن الزعيم بورقيبة

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