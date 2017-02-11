تمكنت امس 11 فيفري 2017 فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير من الكشف عن خلية تكفيرية متكونة من 06 عناصر تترواح اعمارهم بين 19 و51 سنة تنشط بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير
واثناء التحري معهم اعترفوا انهم يعمدون الى نعت اعوان الامن « بالطواغيت « ويتواصلون مع عناصر ارهابية متواجدة بليبيا ويمجدون ما يسمى بتنظيم « داعش » الارهابي، كما قاموا باستقطاب عديد العناصر التكفيرية لتسفيرهم الى سوريا عبر ليبيا،ويقومون بتدريبات قتالية في اماكن نائية ومنزوية بمنطقة البقالطة وذلك للإفلات من المراقبة الامنية كما صرحوا انهم كانوا يعتزمون الالتحاق ببؤر التوتر بمالي وليبيا
وبمراجعة النيابة العمومية بالمنستير اذنت لفرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بالمنستير بالاحتفاظ بكافة عناصر الخلية ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها: الانضمام الى تنظيم ارهابي
بيان صادر يوم 11 فيفري 2017