حزب التحرير سيقيم الخلافة في تونس إنطلاقا من سوسة

حزب التحريرسيحقق حلم الخوامجي حمادي الجبالي و سيقيم الخلافة « السادسة » غدا في تونس إنطلاقا من سوسة
لا شك ان المتجوّل في مدينة سوسة قد لاحظ تلك اللافتة العملاقة في قلب المدينة والتي رفعها حزب التحرير للاعلان عن ندوة سياسية تقام غدا تحت شعار « عجز الدولة المدنية وحتمية الخلافة » باحد فضاءات المدينة..اللافتة مستفزّة وفيها تحدّ للدولة ولدستورها ومناداة صريحة للعصيان في ثالث مدينة بالبلاد من حيث الثقل الاقتصادي والديمغرافي كما انها العاصمة السياحية
هذا الحزب ظل يعربد في البلاد ولا من متحرّك وكأنّه اقوى من الدولة ومن رئاسة الجمهورية والحكومة والاحزاب الحاكمة..يتحرّك امام الجميع ليبث سموم التفرقة والدعوة الى مقاطعة اركان الدولة وقوانينها من خلال فرض الخلافة التي اعلنها حمادي الجبالي في قمة نشوة حركة النهضة بالانتخابات التشريعية للمجلس التأسيسي
وهنا لا بد ان تتحمّل اجهزة الدولة مسؤوليتها كاملة وتوقف هذا التيار الخطير ولا بد ان تتحلى بالشجاعة الكافية لحماية دستور البلاد
فالشعب التونسي حسم امره واختار النظام الذي يليق به ولا يمكن لمجموعة من المارقين ان يعيدونا الى الوراء والى القرون الغابرة
عموما اللافتة منتصبة في قلب المدينة والموعد غدا اذا لم تتحرك الدوائر المسؤولة لإيقاف هذه المهازل