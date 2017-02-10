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شفيق الجراية ينصح الرئيس الباجي قائد السبسي!؟

شفيق الجراية ينصح الرئيس الباجي قائد السبسي!؟

سياسة, عربي | 10/02/2017 |
Chafik-Jarraya minable tunisien

كتب شفيق  الجراية النص أسفله على حسابه في الفايسبوك ودفع بعض الدولارات لنشره أكثر ما يمكن نستنسخه لقرّائنا بدون مقابل و لهم التعليقChafik-Jarraya minable tunisien

مساء الأمل
زيارة السيد الرئيس إلى إيطاليا تبدو في غاية الأهمية بالنظر إلى حجم الملفات المطروحة وما يمكن أن تلعبه إيطاليا من أدوار أساسية فيها
في الملف الاقتصادي تونس تحتاج لعودة وتيرة التبادل التجاري مع الجارة الايطالية وبقية بلدان المتوسط إلى سالف عهدها… ولما لا بوتيرة أقوى خاصة مع رئاسة ايطاليا للدورة الحالية لمجموعة « ج7 » السبعة الكبار
في الملف السياسي نتمنى أن ينجح السيد الرئيس في اقناع نظيره الايطالي بلعب دور أكثر فاعلية سواء من خلال مؤسسات الاتحاد الاوروبي أو من خلال مجموعة السبعة الكبار في حشد دعم دولي لانجاح مبادرة الحل السياسي للأزمة الليبية على قاعدة انهاء القتال والمصالحة النهائية التي لا تستثني إلا من استثنى نفسه.. وهذا أيضا مهم لا فقط لتونس بل ولايطاليا وكل أوروبا التي أصبحت في مرمى التهديدات الارهابية وتأثرت كما نتأثر بتداعيات انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي لا يستحق أبناؤه إلا الخير والسلام والحرية