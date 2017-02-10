شفيق الجراية ينصح الرئيس الباجي قائد السبسي!؟

كتب شفيق الجراية النص أسفله على حسابه في الفايسبوك ودفع بعض الدولارات لنشره أكثر ما يمكن نستنسخه لقرّائنا بدون مقابل و لهم التعليق
مساء الأمل
زيارة السيد الرئيس إلى إيطاليا تبدو في غاية الأهمية بالنظر إلى حجم الملفات المطروحة وما يمكن أن تلعبه إيطاليا من أدوار أساسية فيها
في الملف الاقتصادي تونس تحتاج لعودة وتيرة التبادل التجاري مع الجارة الايطالية وبقية بلدان المتوسط إلى سالف عهدها… ولما لا بوتيرة أقوى خاصة مع رئاسة ايطاليا للدورة الحالية لمجموعة « ج7 » السبعة الكبار
في الملف السياسي نتمنى أن ينجح السيد الرئيس في اقناع نظيره الايطالي بلعب دور أكثر فاعلية سواء من خلال مؤسسات الاتحاد الاوروبي أو من خلال مجموعة السبعة الكبار في حشد دعم دولي لانجاح مبادرة الحل السياسي للأزمة الليبية على قاعدة انهاء القتال والمصالحة النهائية التي لا تستثني إلا من استثنى نفسه.. وهذا أيضا مهم لا فقط لتونس بل ولايطاليا وكل أوروبا التي أصبحت في مرمى التهديدات الارهابية وتأثرت كما نتأثر بتداعيات انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي لا يستحق أبناؤه إلا الخير والسلام والحرية