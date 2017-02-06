دونالد ترامب : الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون مصرون على مهاجمة وطننا

رسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صورة داكنة حول الأمن العالمي والتهديدات الإرهابية، لافتا إلى أن « الإرهابيون الإسلاميون » على حد تعبيره، مصرون على مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في تامبا بفلوريدا، حيث قال: الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون مصرون على مهاجمة وطننا كما فعلوا في الـ11 من سبتمبر 2001، وكما فعلوا من بوسطن إلى أورلاندو إلى سان بيرناردينو وحول أوروبا
وأضاف: الأمر يحصل في مختلف المناطق بأوروبا، ووصل الأمر لمرحلة أنه لم يعد يتم نشر تقارير حوله، وفي العديد من الأمور لا يريد الإعلام غير الصادق نشر وبث تقارير عن هذا الأمر
المصدر : سي.ن.ن