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محكمة الاستئناف الفيدرالية ترفض طلب إلغاء تعليق قرار حظر ترامب

محكمة الاستئناف الفيدرالية ترفض طلب إلغاء تعليق قرار حظر ترامب

سياسة, عربي | 05/02/2017 |
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رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية،اليوم الأحد، طلب إلغاء تعليق قرار حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية الذي أقره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضد سبع trump-en-colereدول ذات غالبية سكانية مسلمة
محكمة الاستئناف الأمريكية قالت في رفضها بأن على طرفي القضية تقديم ملخصات قانونية قبل أن تقضي المحكمة بحكمها النهائي، وهذا يعني أن تعليق القاضي الفيدرالي، جيمس روبارت للحظر، السبت، لا يزال فاعلا حتى الآن

ويشار إلى أن قرار ترامب حمل اسم « حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، » وينص على منع كل المواطنين من العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال إلى جانب إيران من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما

المصدر : سي.ن.ن