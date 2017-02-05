محكمة الاستئناف الفيدرالية ترفض طلب إلغاء تعليق قرار حظر ترامب

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية،اليوم الأحد، طلب إلغاء تعليق قرار حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية الذي أقره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضد سبع دول ذات غالبية سكانية مسلمة
محكمة الاستئناف الأمريكية قالت في رفضها بأن على طرفي القضية تقديم ملخصات قانونية قبل أن تقضي المحكمة بحكمها النهائي، وهذا يعني أن تعليق القاضي الفيدرالي، جيمس روبارت للحظر، السبت، لا يزال فاعلا حتى الآن
ويشار إلى أن قرار ترامب حمل اسم « حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، » وينص على منع كل المواطنين من العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال إلى جانب إيران من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما
المصدر : سي.ن.ن