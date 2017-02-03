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محادثات ملك الأردن مع الرئيس ترامب كانت جيدة جدا

محادثات ملك الأردن مع الرئيس ترامب كانت جيدة جدا

سياسة, عربي | 03/02/2017 |
trump roi abdallah

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس 2 فيفري، في العاصمة الأمريكية واشنطنtrump roi abdallah

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب

وأضاف البيان أن العاهل الأردني والرئيس الأمريكي على أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاء قمة خلال زيارة رسمية يقوم بها جلالته للولايات المتحدة قريبا

والتقى ترامب بالعاهل الأردني في فندق « هيلتون واشنطن »، حيث كان يشارك في إفطار الصلاة الوطنية بحسب ما ذكرته مصادر، لشبكة سي.ن.ن، ووصفت المصادر المحادثات التي جرت في اللقاء بأنها كانت جيدة جدا