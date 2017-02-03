إيران تقول للرئيس ترامب : كن حذرا حتى لا يجرك الملك سلمان ونتنياهو إلى التهلكة

طالب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، الجمعة 3 فيفري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بألا ينخدع بما وصفه بـ »تحريض على مهاجمة إيران » من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حد زعمه
وقال رضائي إنه « في وقت ما، قام آل سعود وإسرائيل بتحريض صدام لمهاجمة إيران. واليوم هم أنفسهم يقومون بتحريض ترامب لمهاجمة إيران ». وأضاف: « نحن نقول للسيد ترامب أن يفكر أكثر وألا ينخدع بالملك سلمان ونتنياهو. تريث قليلا وادرس أداء اسلافك تجاه إيران وهزائمهم »، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية : إرنا
وتابع رضائي أن « جنرالات عقلاء يمكن أن يشرحوا لك قدرات إيران. فإن أردت إطلاق فرقعات جوفاء، فإن ذلك لن يكون لصالحكم ». وأشار رضائي إلى تحذيرات ترامب لإيران، عبر موقع « تويتر »، وقال : السيد ترامب غرد على تويتر بأنه أنذر إيران. لقد وجه من هو أكبر وأضخم منك إنذارا لإيران لكنه لم يستطع فعل شيء. كن حذرا حتى لا يجرك الملك سلمان ونتنياهو إلى التهلكة. أيها السيد ترامب فكر مليا