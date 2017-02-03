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اتحاد الشغل منشغل بالإرتفاع المشط للأسعار

اتحاد الشغل منشغل بالإرتفاع المشط للأسعار

إقتصاد, سياسة, عربي | 03/02/2017 |
hausse des prix

يتابع الاتحاد العام التونسي للشغل بانشغال كبير الارتفاع المشطّ لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها. وهو ارتفاع لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض tabboubi noureddine ugtt tunisieوالطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات
ويحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككلّ
ويدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتّخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تهدف لمزيد التحكّم في الأسعار
– إطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحدّ من عدد المتدخّلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار
– دعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة بوزارة التجارة
– مزيد تشجيع الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونية والشفافة
– فتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية
الأمين العام
نور الدين الطبوبي

بيان