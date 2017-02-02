سِتُّ سنوات سجنا ضدّ رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير

أصدرت الدائرة الجنائية الاستئنافية بالمنستير، عشية اليوم الخميس، حكما يقضي بسجن رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، لمدة 6 سنوات مع تسليط عقوبة تكميلية عليه تتمثل في حرمانه من مباشرة الوظائف العمومية، وفق ما أكده لإذاعة جوهرة أف أم، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير، فريد بن جحا
وتعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر 2015 عندما تقدم عدد من مقاولي البناء بشكاية إلى النيابة العمومية بالمنستير، مفادها تعمد المتهم المذكور استغلال صفته كرئيس للمصلحة لابتزازهم في مبالغ مالية باعتبار وأنهم يقومون بإنجاز أشغال عمومية لفائدة المؤسسة المذكورة
فتم بالتنسيق مع النيابة العمومية نصب كمين للمضنون فيه وتسجيل المكالمات الهاتفية طلب خلالها رشاوى من المتضررين قبل أن يقع ضبطه متلبّسا من طرف أعوان الضابطة العدلية وبحوزته مبلغ مالي قدره ألف دينار. ووجهت له تهمة « الارتشاء الصادر عن موظف عمومي لفعل أمر من خصائص وظيفي طبقا للفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية »، وفقا للمصدر ذاته
عن جوهرة فم