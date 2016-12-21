أعلنت السلطات التركية، الأربعاء 21 ديسمبر، عن اعتقال 12 شخصا على صلة بمنفذ عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، الذي سقط قتيلا بالرصاص خلال افتتاح معرض صور، الاثنين الماضي، في أنقرة
وأوضح مصدر أمني أنه جرى اعتقال 6 أشخاص، مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى 6 آخرين اعتقلتهم السلطات في وقت سابق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء « الأناضول » التركية الرسمية. ومن بين المعتقلين والدا منفذ الهجوم مولود ميرت ألطنطاش وشقيقته و2 من عائلته وزميل في السكن
وشكلت السلطات التركية، فريقا أمنيا خاصا لإجراء التحقيقات المتعلقة بعملية اغتيال السفير الروسي. وأفادت « الأناضول » بأن الفريق مكون من 120 عنصرا من فرع مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابع لمديرية أمن أنقرة
وأشارت إلى أن الوفد الروسي المعني بمتابعة سير التحقيقات مع المسؤولين الأتراك زار مقر مديرية أمن أنقرة صباح الأربعاء. وأضافت أن الفريق الروسي مكون من 18 مُحقِّقا، بينهم مترجم، ومن المقرر أن يواصل أعماله طيلة الأسبوع الحالي