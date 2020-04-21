يوميات الحجر الصحي الشامل – اليوم الأول من الشوط الثالث -ألاثنين 20 أفريل 2020
الوضع الوبائي في تونس ليوم الاثنين 20 أفريل 2020 : تسجيل خمس اصابات جديدة
أعلمت وزارة الصحة أنه بتاريخ 19 أفريل 2020، تم إجراء 1189 تحليلا مخبريا : المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 191 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 459 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 96 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 94 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 105 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 181 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 57 تحليلا
وقد تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا، 25 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 884 حالة مؤكدة من بين 17287 تحليلا جمليا، نكتفي بذكر الولايات التي بها أكثر من 30 اصابة
(تونس 193- أريانة 89- بن عروس 87- قبلي 83- مدنين 85- سوسة 74- منوبة 38- المنستير 37- صفاقس 34- تطاوين 32- قفصة 32-
عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 148 حالة.
عدد الوفيات 38: تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا
وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره
ويتواصل تقديم القراءات حول الانخفاض المسجل خلال الأيام الأخيرة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد، حيث أفادت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، اليوم الاثنين، أن الانخفاض المسجل خلال الأيام الأخيرة يرجع إلى تركيز عملية التقصي وإجراء التحاليل لأعوان الصحة العمومية العاملين بالمستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة بالمرض وأكدت أن نتائج هذه التحاليل بينت وجود عدد محدود من الاصابات بينهم
ومن ناحية أخرى بينت أن الفرق الطبية تقوم حاليا بعملية أجراء تحاليل مكثفة لتقصي المرض بإقليم تونس الكبرى الذي يسجل أكبر عدد إصابات بالفيروس، وبإجراء عمليات تقص نشيط للمناطق التي تسجل ارتفاعا في عدد الاصابات ومن بينها ولاية قبلي التي تم فيها الإستعانة بالمخبر العسكري المتنقل
ويتم التركيز في إجراء هذه التحاليل على المخالطين المباشرين للحالات الحاملة للإصابة بالفيروس أو المشتبه بإصابتها، وفق ما أبرزته المسؤولة، التي شددت على ضرورة ترشيد عمليات التحاليل لحصر الحالات المصابة
وفي سهرة اليوم الاثنين، لدى حضورها في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي، ذكرت الدكتورة نصاف بن علية أن حفل زفاف بإحدى المناطق بالجنوب تسبب في تسجيل 89 حالة اصابة بفيروس كورونا
وبالنسبة لاحصائيات الوباء في المستوى العالمي تجاوز عدد المصابين بالفيروس، حتى صباح الاثنين، مليونين و414 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 165 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 629 worldometer: ألفًا، وفق الموقع المختص برصد ضحايا الفيروس
بين ديوان الافتاء للجمهورية التونسية والإفتاء الموازي لمجموعة اساتذة جامعة الزيتونة
مثل احداث خطة مفتي الجمهورية التونسية في بداية الاستقلال خطوة تقدمية وحداثية واحدى عناوين الدولة الوطنية و قد قامت بأعمال جليلة في المساعدة عبر تقديم تأويل متسامح للدين ساعد ترسيخ النهج العقلاني والعصري الذي اعتمدته الدولة في مجال الأحوال الشخصية وفي العناية بالأسرة ومرافقة الاجراءات فيما يتعلق بالصحة الانجابية والتنظيم العائلي و دعم التوجه العقلاني غي اقرار تقويم عصري. ومعلوم أن هذه الخطة تعرضت الى هجومات كبرى من قبل الاسلام السياسي منذ بروزه في بداية السبعينات الذي جعل من معارضة كل قرارات المفتي فيما يتعلق بتواريخ الأعياد الدينية وحلول شهر رمضان المعظم احدى أساس معارضته للدولة التونسية. ومنذ الثورة تغيرت الأدوار حيث أصبحت وظيفة مفتي الجمهورية تتلقى الضربات المتتالية من أطراف متعددة حيث وصل الأمر الى حد تعيين مفتي مناصر لتطبيق الشريعة ومعارض للتوجهات الحداثية التي قامت عليها دولة الاستقلال . أما المفتي الحالي فأصبح يتلقى الهجوم تلو الآخر من مجموعة من أساتذة جامعة الزيتونية نصبوا أنفسهم دار افتاء موازية يستغلون كل ظرفية جديدة للسبق لإبراز موقف معارض لتوجهات الدولة المدنية التي رسخها دستور الجمهورية الثانية وآخر موقف برزت به الجماعة في اعلانها الهجوم الكبير على لجنة الحريات التي تراستها النائبة في مجلس نواب الشعب السيدة بشرى بلحاج حميدة . وفي الأيام الأخيرة أرادت نفس المجموعة التميز عبر السبق للاستصدار « بيان شرعي من أساتذة ومشائخ الزيتونة حول حكم الصوم في ظلّ تفشّي وباء كورونا بتاريخ 14 أفريل 2020 للتاكيد » أنّ حكم الصّوم ثابت بالنصّ القطعيّ، ومعلوم من الدّين بالضّرورة، وهو واجب على كلّ مكلّف مقيم صحيح خال من الموانع الشّرعيّة فلا يجوز الفطر إلّا لأصحاب الأعذار من المرضى والمسافرين وكبار السنّ ونحوهم ». وقد أحدثت الجماعة بلبلة و جدلا في عديد الاذاعات غايته الاستفادة من حالة الخوف التي أصبح يعيشها المواطنون من جراء انتشار وباء الكورونا والبروز بشكل المدافع الحقيقي عن الدين أما م كل من تحثه نفسه لقول رأي آخر في الموضوع. وحسنا فعل مفتي الجمهورية عندما تجاهل تهافت هذه المجموعة التي تضم من بين عناصرها الوزير السابق للشؤون الدينية زمن الترويكا الذي اشتهر بدفاعه عن الاسلام المتشدد . ففي اطار مرافقة المجهود الذي تقوم به الدولة في المعركة ضد الكورونا أصدر مفتي الجمهورية بتاريخ اليوم الاثنين فتوى تدعم جهد الدولة وتتأسس المصلحة العامة فيما يتعلق بصلاة التراويح وصلاة العيد حين اعتبر أنه نظرا » للظروف الصحية العامة الاستثنائية والتي تفرض التباعد الاجتماعي لتجنب خطر العدوى ، فإنها تؤدى بالبيت ، وكذلك صلاة العيد . »
عبور جماعي لمئات من التونسيين لمعبر راس جدير
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عديدة شوهد فيه عبور جماعي لمئات التونسيين في البداية لمعبر راس جدير الحدودي من جانبه الليبي كما لوحظ في العديد المقاطع تشجيع أصوات من أشخاص ليبيين كانوا يشجعونهم على المرور الجماعي دون القيام بالاجراءات الديوانة والأمنية للتحول مباشرة الى الجانب التونسي من المعبر. ورغم نفي وزارة الداخلية، مساء اليوم الاثنين، دخول مواطنين تونسيين إلى التراب التونسي عنوة عبر معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا الا أن كل الصور وكذلك بعض الشهادات الحية أكدت مرورهم عنوة احدى أبواب المعب رالذي كان مغلقا . لكن الأكيد كما جاء في بيان وزارة الداخلية و من خلال شهادات العديد مراسلي الاذاعات أنه تم التعاطي المرن من طرف السلط التونسية وتم تجميع العابرين وعددهم النهائي 702 تونسي في مستوى المعبر الحدودي برأس جدير في جانبه التونسي، حيث تتم الإحاطة بهم حاليا بالتوازي مع إتمام إجراءات العبور الحدودية، فضلا عن اتمام الإجراءات الصحية ذات العلاقة، ليتم توجيههم إلي المقرات المخصصة للحجر الصحي في ولاياتهم حيث تم الاعلام عن تكفل ولاية تطاوين باستحضار ولاية تطاوين ل 16 حافلة لنقلهم الى ولاياتهم الأصلية حيث سيتم اخضاعهم لاجراءات الحجر الصحي في مراكز مخصصة لذلك. يشار إلى أن عشرات التونسيين العالقين في المعابر البرية الفاصلة بين تونس وليبيا من الجانب الليبي، كانوا أطلقوا نداءات استغاثة منذ أيام، طالبين تمكينهم من دخول البلاد . وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ صرح أمس الأحد بأن السلطات التونسية حريصة على إجلاء جميع التونسيين العالقين بالخارج، وتمكنت من إجلاء حوالي 18 الف تونسي بين عالقين ومقيمين بالخارج، مشيرا إلى وجود صعوبات سيتم تلافيها لإجلاء البقية حيث تم الاتفاق على أن لا يتجاوز عدد الذين سيرخص لهم في العبور سيكون 200 في اليوم. ومن جهتها اعلنت نقابة قوات الامن الداخلي انه تم القاء القبض على احد التونسيين الذين اقتحموا معبر راس جدير موجها اتهامات وشتائم لرئيس الجمهورية قيس سعيد حيث تم القاء القبض عليه وإحالته للعدالة كما اضافت انه تم إلقاء القبض على نفر من جنسية أفريقية متخفي بين مواطنين العالقين بالمعبر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه. ورغم قسوة وضع الوضعية النفسية التي يعانيها العالقون والتخوف المشروع من السلط التونسية لامكانية استفدة بعض الارهابين التونسيين من تلك الفرص للتسلل الى داخل البلاد ورغم قتامة الصورة فاننا لا يمكن الا الشعور بالنخوة عندما استمعنا الى احد الشبان التونسيين يقول بعد دخوله المعبر من الجانب التونسي ولم يكن يدري ان صوته سينقل « أنا مرتاح أن أكون في التراب التونسي ومستعد ان تحمل التعب والمشقة المهم في التراب التونسي ». مهما يكن من أمر أن هؤلاء التونسسين عادوا الى بلادهم وتحية الى السلط التونسية التي أدات باقتدار ووطنية هذا الوضع والدقيق الذي قد يكون البعض خطط من وراء تسهيل العبور الجماعي احراج الحكومة التونسية.
وضعية عدد المواطنين العالقين في جربة بسبب الوضع الصحي
شهدت عدة مناطق من جزيرة جربة اليوم الاثنين وقفات احتجاجية أمام كل من معتمديتي حومة السوق وميدون نفذها عدد من العالقين بجزيرة جربة من أصيلي ولايات أخرى، ، للمطالبة بالسماح لهم بمغادرة الجزيرة والعودة إلى ولاياتهم، خاصة بعد توقف أي نشاط يمارسونه بالجزيرة، وهو ما جعل أوضاعهم المادية تتعقد واصبحوا يعيشون أوضاعا قاسية بجزيرة جربة منذ غلقها كليا بعد إعلانها بؤرة لفيروس كورونا، وعاجزين عن توفير حاجياتهم الأساسية من أكل ومعلوم كراء، مطالبين بتمكينهم من العودة إلى جهاتهم والالتحاق بأفراد عائلاتهم، وتقاسم نفس الظروف معهم، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان. ورغم التفهم لمطالبهم فانه لا بد من الاحاطة ومساعدة هؤلاء المحتجين الذين لم يكترثوا لمخاطر ذلك التزاحم، حتى وان اعتبروا انهم اضطروا لذلك بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشونها على جميع المستويات. وقد طالب المحتجون بإيجاد حل عاجل لوضعيتهم قبل حلول شهر رمضان، مؤكدين استعدادهم للالتزام بالحجر الصحي وإخضاعهم للتحاليل المطلوبة.
على خلفية أزمة الكورونا توتر في العلاقات بين السلطة المحلية والسلطات الجهوية تؤدي الى اقالة أربعة معتمدين
قرر وزير الداخلية، هشام المشيشي، في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، إعفاء المعتمدين الآتي ذكرهم من مهامهم وهم معتمدة زرمدين من ولاية المنستير، هندة بن خذر حرم حرابي و معتمد سيدي الهاني من ولاية سوسة، وسيم السبيعي و معتمد قلعة سنان من ولاية الكاف، رياض بن سالم و معتمد المنيهلة من ولاية أريانة، عماد فرحات .
و ان لم تتوضح الأسباب الحقيقية لثلاثة معتمدين فان إعفاء معتمدة زرمدين هندة الحرابي من مهامها يبدو أن له علاقة بالرسالة التي نشرتها المعتمدة مساء أمس في عديد مواقع التواصل الاجتماعي والتي أسمتها » استغاثة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد » تحدثت فيها عن » تعرضها للهرسلة والتهديد من قبل والي الجهة على خلفية كشفها لقضايا فساد تورط فيها ».
هذا لم يتوقف السجال بين مؤسسات الدولة في النطاق المحلي والجهوي حيث عبرت اليوم الإثنين 20 أفريل 2020، معتمدة زرمدين السيدة هندة الحرابي عن رفضها لقرار إعفاءها من مهامها، مؤكدة أنها ستعقد ندوة صحفية قريبا للكشف عن ملفات الفساد التي منعها والي المنستير من كشفها. وأشارت الحرابي لمراسلة شمس أف أم أنها علمت بقرار إعفاءها من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ولم يقع إبلاغها بالقرار من قبل. وقالت الحرابي إن قرار الإعفاء جاء بعد أن اتصلت بوسائل الإعلام للكشف عن ملفات فساد تورط فيها والي المنستير و قام بتهديدها وهرسلتها في صورة نشرها و التبليغ عنها.
أزمة الكورونا تسبب في انهيارا تاريخيا لأسعار لخام النفط الأمريكي
تسارعت اليوم الاثنين خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي، وهوت حوالي 94% حيث وصل سعر البرميل الخام الأمريكي لدولار واحد تقريبًا، اليوم في انهيار تاريخي، حسبما نقلت شبكة « سكاي نيوز » عن وكالة رويترز. وسجلت خسائر أكبر ووصل سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى 20 سنتًا فقط، ولم تمر سوى دقائق معدودة إلا وسجلت خسائر جديدة بواقع 4 سنتات، ليصل سعر البرميل النفطي الأمريكي إلى 16 سنتًا فقط. واذا ما تواصل نزول الأسعار بهذا الشكل سيعد هذا اليوم فارقًا في تاريخ صناعة النفط العالمية. ويعد السعر الحالي للعقود الآجلة للخام الأمريكي، الأقل في التاريخ، حسبما ذكرت « سكاي نيوز ». وأظهر الانهيار التاريخي فائض حجم الضخ مقارنة بالطلب الذي وصلت له أسعار النفط في ظل تفشي فيروس كورونا، وسط مخاوف من أن يجد العالم نفسه غير قادر على إيجاد أماكن لتخزين براميل النفط، في الوقت الذي يدفع فيه المنتجون المال للتخلص من البراميل التي لديهم.
تصريحات العالم مونتانيي و تجدد السجال حول اصل الكورونا
بعد التصريحات الاخيرة للعالم الفرنسي منتانتيي المختص في مجال الفايروسات- والحائز على جائزة نوبل اثر اكتشافه لفايروس نقص المناعة المكتسب حول ترجيح امكانية المصدر الاصطناعي لفايروس كورونا القاتل ملمحا الى احتمال تسربه عن طريق الخطأ من احدى المخابر البيولوجية في مدينة ووهان الصينية البؤرة الاصلية التي انطلق منها الوباء . وهكذا يشتعل السجال مجددا بداية من 16 افريل مع الفريق الاخر الذي ينفي بشدة هده الفرضية مؤكدا على ان الفايروس متواجد بصفة طبيعية عند بعض الطيور وبالخصوص في اجسام الخفافيش ومنها انتقل الى الانسان في البيئة الصينية
وبقطع النظر عن الجهة الاقرب الى ملامسة الحقيقية في هدا الشأن فان الحسم في دلك يعود الي الخبراء والباحثين فان اللافت للانتباه تزامن هده التصريحات مع تصعيد جديد في لهجة الادارة الامريكية وعلى لسان رئيسها تحديدا ترامب تجاه الصين الذي يواصل اصراره على تأكيد مسؤوليتها في تعمد نشر الفايروس وإخفاء الحقيقة حول مصدره وظروف انتشاره وبالتعتيم الاعلامي على التفاصيل المتعلقة بكيفية التصدي له ومحاصرته ودلك بهدف تحقيق مكاسب كبرى لصالحها على حساب بقية دول العالم . انه بدون شك فصل جديد من فصول الصراع المحتدم بين القوتين الاقتصاديتين العظميين والمتواصل على مدار السنوات الاخيرة يحاول الطرف الامريكي جاهدا ان لا يستغل منافسه الاخطر استغلال تبعات الوباء وآثاره الاقتصادية من اجل تعزيز مكانته وإزاحته من قيادة العالم او حتى تقاسم النفوذ معه.
وفي خضم مثل هده الصراعات الكونية الكبرى من الوارد ان تطمس الحقائق العلمية او تشوه او تغيب وقد يسير بعض العلماء عن حسن نية او يقابل في اتجاهات تسطر لهم مسبقا ويدفعون نحوها دفعا
ولم يتخلف الطرف الصيني من ناحيته عن الرد مجددا حيث نفى معهد ووهان لأبحاث الفيروسات بالصين، ادعاءات وسائل الإعلام الأمريكية بتسرب فيروس كورونا المستجد من المختبر، مشيرا أنها تهدف لإرباك الناس والتدخل في الدراسات العلمية للصين . وقد جاء الرد على لسان يوان زيمينغ مدير المعهد، في تصريح له الاثنين، لشبكة « سي جي تي إن » التلفزيونية الرسمية . وقال زيمينغ : كما أكدنا سابقا، من المستحيل أن يكون الفيروس قد تسرب من مخبرنا، ولا يوجد دليل أن الفيروس له آثار اصطناعية أو تركيبية وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن يكون الفيروس قد أنتج مخبريا، مشيرا أن الادعاءات تستند بالكامل على التكهنات وتهدف لإرباك الناس والتدخل في الدراسات العلمية للصين
تونس-أريانة سهرة الاثنين 20 أفريل 2020
الدكتور حبيب القزدغلي