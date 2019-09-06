يوسف الصديق ينفي مساندته ليوسف الشاهد ويقول إن برنامجه مآله الفشل

المفكر يوسف الصديق ينفي دعمه ليوسف الشاهد
في إتصال هاتفي مع المفكر الدكتور يوسف الصديق أكد لي أنه لم يدعم يوسف الشاهد في الإنتخابات الرئاسية. وأوضح يوسف الصديق أن أحد اعضاء الحملة الإنتخابية ليوسف الشاهد أبلغه أن المترشح للإنتخابات الرئاسية يريد مقابلته فاشترط الصديق أن يكون اللقاء في مكان عام وليس مقر حزبي. وكان فعلا لقاءا وديا في نزل لايكو منذ أسبوع على هامش حفل إستقبال لحملة الشاهد مع عدد من الفنانين والشخصيات
وأضاف يوسف الصديق أنه جلس مع الشاهد بصفة جانبية وقال له أن برنامجه السياسي مآله الفشل
للتذكير فإن مكتب حملة يوسف الشاهد نشر على جريدة الشروق قائمة ، قالت إنها لشخصيات وطنية تساند يوسف الشاهد للرئاسية من بينهم أقحموا عديد المفكرين والكتاب
هذا وقد نشر اتحاد الكتاب التونسيين مساء اليوم الجمعة تكذيبا قطعيا ليوسف الشاهد والساهرين على جمع المناشدات المزيفه له