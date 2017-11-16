Home
يوسف الشاهد يجدد التزام تونس بحماية الصحفيين وسلامتهم

يوسف الشاهد يجدد التزام تونس بحماية الصحفيين وسلامتهم

ثقافة, سياسة, عربي | 16/11/2017 |
liberté de la presse tunisie

شارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بالعاصمة في احياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي ينتظم خلاله ملتقى دولي liberté de la presse tunisieتنظمه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئيسها ناجي البغوري بمشاركة الفدرالية الدولية للصحفيين ممثّلة في رئيسها فيليب لوروت والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس ممثلّة في السيّد ديميتير شاليف
وقدّ اعتبر يوسف الشاهد خلال كلمة الافتتاح لهذا الملتقى الدولي أنّ انتظامه في تونس يعزز مكانة التجربة التونسية في خارطة الدول الضامنة للحقوق والحريات الصحفية على درب الديمقراطية التي لا يمكن أن تكون إلا بإعلام حرّ ونزيه ، كما استعرض رئيس الحكومة المسار الذي تعيشه البلاد بعد ثورة الحرية والكرامة بعد المصادقة على الدستور الديمقراطي الضامن للحقوق والحريّات وعلى رأسها حرّية التعبير والصحافة والنشر وانّ الدولة ضامنة للحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة كما تسعى إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال
كما جدد رئيس الحكومة التزام تونس بحماية الصحفيين وسلامتهم ومكافحة كل أشكال الافلات من العقاب تعاونا مع شركائها المحليين من هياكل مهنية ونقابات وشركائها الدوليين كما نصّت على ذلك المواثيق الدولية التي تدين جميع الهجمات وأعمال العنف المرتكبة في حق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وتدعو إلى مسائلة مرتكبي الجرائم ضدهم وضرورة تقديمهم إلى العدالة

المصدر: رئاســـة الحـكومة