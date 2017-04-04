يوسف الشاهد يُسوّق للكفاءات التونسية بالنيجر

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه صباح اليوم بنيامي على فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي النيجري بحضور 300 رجل أعمال ورؤساء مؤسسات من القطاع الخاص من البلدين أن عديد الفرص والمزايا متاحة اليوم لدفع التعاون الاقتصادي التونسي النيجري وأن ترأس وفد هام من الفاعلين الاقتصاديين في تونس إشارة قوية على الإقبال المستثمر التونسي على الوجهة الإفريقية في جنوب غربي الصحراء مما يتطلب إرساء منظومة تشريعية تدفع نحو إقامة علاقات شراكة اقتصادية تلبي انتظارات القطاع الاستثماري في البلدين على قاعدة الربح المتبادل
كما بين يوسف الشاهد أن الكفاءات التونسية على استعداد تام لتقديم خبرتها للنيجر ولعدد من دول جنوب الصحراء في مجالات الصحة والتكوين والبناء والطاقة والصناعات التحويلية
تونس تعود إلى محيطها الطبيعي
مثلت علاقات التعاون والصداقة القائمة بين تونس والنيجر وسبل مزيد دفعها وتدعيمها محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم بنيامي رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس جمهورية النيجر يوسوفو محمدو
وقال رئيس الحكومة عقب هذا اللقاء أنه استعرض مع رئيس جمهورية النيجر التحديات الأمنية المشتركة في مكافحة الإرهاب، مبينا أنه أطلع يوسوفو محمدو على الإطار الاقتصادي لزيارة النيجر على رأس وفد يضم أكثر من مائة رجل أعمال لهم خبرة استثمارية في مجالات الطاقة والتكوين المهني والفلاحة والصحة والبناء والتجهيز
وأضاف يوسف الشاهد أن تونس تعود إلى محيطها الطبيعي بإقبالها على الوجهة الإفريقية من خلال إرادة سياسية تدفع حضور القطاع الخاص في إطار رؤية دبلوماسية اقتصادية جديدة
حصيلة المباحثات التونسية النيجرية
– اتفاقية تعاون في المجال الأمني
– اتفاقية برنامج خاص في المجال الصحي
– اتفاقية مباحثات سياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين
المصدر : رئاسة الحكومة