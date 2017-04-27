يوسف الشاهد يُبَحْبِحُ ولاية تطاوين

في مجال التشغيل والتمويل الصغير
1. الإعلان عن تمويل 453 مشروعا : 223 عن طريق البنك التونسي للتضامن ومؤسسات التمويل الصغير و بنك المؤسسات الصغرى و المتوسطة و40 مشروع فلاحي و190 مشروعا عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
2. الإعلان عن 350 انتداب في إطار عقد الكرامة : حصة تطاوين 1042
3. افتتاح فضاء مبادرة يوم 15 ماي 2017
4. تكوين لجنة بإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل تتولى إسناد البطاقة المتعلقة بالتشغيل في الصحراء
5. الانتداب الفوري لــ 500 عونا بشركة البيئة والبستنة
6. الترفيع الفوري في ميزانية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى 5م.د
7. تمويل 670 مشروعا صغيرا في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
8. تمويل 150 مشروعا في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة قبل موفى 2017
9. توسيع مجال تدخل البنك التونسي للتضامن ليشمل تمويل المشاريع الفلاحية بما في ذلك المطالب المقدمة ابتداء من 02 جانفي 2017
10. إحداث مركب للتشغيل والعمل المستقل سنة 2018 بكلفة 720 أ. د
11. التسريع في مناظرة لانتداب 60 إطار سامي ( إطارات و مهندسين و تقنيين ساميين) في حقل البرمة « سيتاب » و ذلك في غضون جويلية 2017 وإعطاء الأولوية القصوى في الانتداب لأصيلي الجهة
في المجال الفلاحي
12. انطلاق أشغال إعادة تهيئة المناطق السقوية بمعتديات رمادة والبئر الأحمر وغمراسن والذهيبة سنة 2018 بكلفة 10 م . د
13. انطلاق أشغال حماية مدينة تطاوين من خطر الفيضانات بكلفة 5.4 م. د بداية من جوان 2018
14. إحداث مناطق سقويه جديدة بمعتديات غمراسن ورمادة والبئر الأحمر بكلفة 5 م. د سنة 2018
15. انطلاق أشغال تعزيز وتجديد قنوات الجلب بالجنوب الشرقي في موفى 2017
16. انطلاق تدعيم التزويد بالماء الصالح للشراب بمنطقة تلالت من معتمدية تطاوين الشمالية والمناطق العليا من مدينة غمراسن ومنطقة قصر الحدادة من معتمدية غمراسن سبتمبر 2017 ، بكلفة 0.72 م.د
17. إحداث قطب واحات ببرج بورقيبة
في مجال النقل
18. فتح مطار ر رمادة العسكري للطائرات المدنية و ذلك قبل 25 ماي 2018 بكلفة 13 م.د
19. اقتناء 11 حافلة لتدعيم النقل بولاية تطاوين بكلفة 3.8 م .د. سيتم تسليم حافلتين رفيعتين يوم 15 ماي و البقية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر
20. الانطلاق في بناء ورشة جهوية لصيانة الحافلات سنة 2018 بكلفة 750 أ.د
في مجال التجهيز
21. انطلاق الأشغال المتعلقة بوصلة الربط بين تطاوين و الطريق السيارة أ1 بولايتي مدنين و تطاوين وذلك بدايـة سنة 2018 بكلفة جملية تساوي 180 مليون دينار
22. انطلاق أشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 111 بين الصمار وحدود ولاية مدنين بطول 23 كلم، أوت 2017، بكلفة 15.5 م. د
23. انطلاق أشغال بناء جسر على وادي تلالت بالطريق الوطنية رقم 19 جويلية 2017 بكلفة 3.5 م. د
24. انطلاق أشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 115 الرابطة بين منطقة واد الغار وحدود ولاية مدنين بطول 26 كلم ،سبتمبر 2017 ،بكلفة 5.5 م . د
25. انطلاق أشغال تعصير وتدعيم الطرقات داخل المناطق البلدية بكل من بلدية تطاوين، بلدية غمراسن، بلدية الصمار ،جوان 2017 ، بكلفة 9 م. د
26. الانطلاق في انجاز 142 مسكنا اجتماعيا يتوزّعون كما يلي: 45 مسكنا برمادة المطار و72 مسكنا برمادة عين أم الطبول و25 مسكنا بالذهيبة- حي النصر-، موفى سنة 2018
27. الانطلاق في تهذيب حي وسط المدينة ببلدية رمادة (طرقات-تنوير عمومي-ماء صالح للشراب). بكلفة 1 م . د بداية من جوان2018
28. تعبيد طريق جبل ماطوس لتسهيل عبور المعدات والعمال والعربات والامدادات عبر مدينة تطاوين وذلك بانطلاق الأشغال في مرحلة أولى بـــ 10 كلم 30 نوفمبر 2017 وفي مرحلة ثانية بإتمام 80 كلم في نوفمبر 2018
في مجال الصحة
29. إنطلاق أشغال تأهيل وتوسعة وتجهيز المستشفى الجهوي بتطاوين (عيادات خارجية، الاستعجالي، مبيت للأطباء، قطب جامعي إقليمي في طب النساء والأطفال، إحداث صيدلية) سنة 2018، بكلفة 13 م . د
30. اضافة آلة مفراس للمستشفى الجهوي بتطاوين بداية جانفي 2018 بكلفة 1.2 م. د
31. إنطلاق استغلال مركز الصحة الأساسية بأولاد دباب من صنف 3 إلى صنف 4 المدرج في إطار برنامج دعم المناطق ذات الأولوية موفى 2017
32. انطلاق استغلال المركز الوسيط ببني مهيرة في إطار برنامج دعم المناطق ذات الأولوية موفى 2017
33. إحداث وحدة طب استعجالي بالمركز الوسيط ببني مهيرة نهاية 2017 بكلفة 150أ. د
في مجال التكوين المهني
34. انطلاق أشغال إحداث مركز تكوين في الطاقة والمواد الانشائية في سبتمبر 2018،بكلفة 7.610 م . د
في المجال الصناعي والتجاري
35. إحداث المنطقة الصناعية ببونمشة بولاية تطاوين تمتد على 50 هكتار بكلفة 15م.د وانطلاق الأشغال في ماي 2018
36. إحداث مسلخ بلدي بكلفة 4 م . د سنة 2018
في المجال البيئي
37. انتهاء أشغال توسيع وإعادة تهيئة محطة التطهير لمدينتي تطاوين وغمراسن قبل موفى 2017 بكلفة 800 أ.د
38. انتهاء أشغال تطهير 3 أحياء شعبية بتطاوين أفريل 2018 بكلفة 1.2 م.د
39. انطلاق توسيع شبكة التطهير بمدينة تطاوين قبل نهاية 2017 بكلفة 1.3 م . د
في مجال الشؤون الاجتماعية و تقريب الخدمات الإدارية للمواطن
40. إحداث مركز للدفاع الاجتماعي بتطاوين بداية من 2018
41. إحداث دار لخدمات الضمان الإجتماعي بمعتمديتي الذهيبة ورمادة بداية 2018
42. إحداث محكمة ناحية في غمراسن
43. إحداث محكمة عقارية في تطاوين
44. الإعلان عن إحداث 2 مكاتب بريد إضافية بكل من تطاوين القصور و تطاوين النور
45. إعادة فتح مكاتب البريد المغلقة بكل من رأس الواد – بئر عميرة- نكريف- الحورية- غمراسن- قطوفة- واد الغار
46. بناء مقر جديد لمكتب بريد المهرجان بتطاوين خلال سنـة 2018 بكلفة 600 ألف دينار
في المجال الثقافي
47. إعادة بناء دار الثقافة برمادة بكلفة 2 م . د سنة 2018
48. إحداث متحف للتراث الثقافي والطبيعي بتطاوين بكلفة 1 م . د سنة 2018
في مجال الشباب والرياضة
49. الشروع في الدراسات المتعلقة بتهيئة المسبح البلدي بتطاوين بتقديرات 3 م.د على أن يتم الانطلاق في الانجاز موفى 2018
50. تهيئـة مدارج المركب الرياضي نجيب الخطابي بكلفة جملية تساوي
في مجال الطاقة والخدمات البترولية
51. تعزيز تواجد الشركات البترولية بالجهة من خلال إحداث دار للمؤسسات البترولية وانطلاق نشاطها في جويلية 2017 وفتح في مرحلة أولى تمثيليات للشركات البترولية في تطاوين بنفس مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية موفى جويلية 2017
52. الانطلاق في تكوين 100 منتفعا في المهن البترولية بالمعهد العالي للتكنولوجيا « إيزات » بتطاوين بداية من سبتمبر 2017
53. تفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لشركة الخدمات المنتصبة بتطاوين عند منح العقود من قبل الشركات البترولية، في إطار الشفافية، مع تعهد المجلس الجهوي بمراقبة تطبيق هذا الالتزام
54. التأكيـد على الانطلاق في أشغال مشروع غاز الجنوب – تطاوين قبل موفى2017 والشروع في أشغال تركيز الأنبوب و الهندسة المدنية و بناء مركزي المعالجة و التعبئة في نوفمبر 2017
55. تزويد وإتمام ربط مدينة تطاوين بالغاز الطبيعي خلال2018
56. الانطلاق في أشغال مشروع محطات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في الصحراء بمنطقة بني مهيرة (بقدرة 50 ميغاواط) على مساحة تقدر بـ 100 هكتار و بكلفة إنجاز تبلغ 125 م.د و بطاقة تشغيلية تساوي 400 موطن شغل
57. السحب الفوري لـ 3 إمتيازات استغلال في قطاع الجبس لم تحقق أي تقدم في نسبة الإنجاز .و منح هذه الامتيازات من جديد ،بتقسيم أصغر للأراضي لتعزيز عدد المستثمرين في القطاع. و تتعهـد الإدارة بـإسناد رخص البحث الجديدة في ضرف شهرين من تقديم الملف
58. إعطاء الأولوية لانتداب أبناء الجهة في الشركات البترولية وذلك حسب الكفاءات المطلوبة على أن لا تقل نسبة المنتدبين من أبناء الجهة عن 70 بالمائة
59. مراجعة وتعديل المنشور الصادر عن السيدة وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بتاريخ 15 أفريل 2017 وإعادة إصداره في صيغته المعدّلة قبل 01 ماي 2017
في مجال تكنولوجيا الاتصالات
1. تغطية مناطق بيضاء لــــ 9 عمادات بالأنترنات
في المجال الحكومي
– احداث معتمدية بني مهيرة
– إنطلاق الأشغل خلال النصف الأول من سنة 2018 لمشاريع التنمية المندمجة بكل من: بئر الأحمر – ذهيبة- صمار بكلفة جملية تقدر بـــ 30 مليون دينار
– تكليف السيد وزير التكوين المهني والتشغيل بمهمة الإشراف على متابعة تنفيذ هذه القرارات في آجالها
– تكوين لجنة مشتركة يعهد لها إعداد تقرير كل 03 أشهر لمتابعة مدى احترام كل طرف لتعهّداته
المصدر : رئاسة الحكومة