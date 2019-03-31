يوسف الشاهد يودع الملك سلمان بالمطار

غادر الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماع القمة العربية في تونس اليوم، قبل انتهاء الجلسة الافتتاحية، بحسب مراسلة شبكة « يورونيوز » الإخبارية
مغادرة الملك سلمان جاءت بعد الاستماع إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقبل إلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لكلمتها
وبعث العاهل السعودي برسالة شكر للرئيس التونسي إثر مغادرته القمة العربية
وأشاد الملك سلمان بنتائج قمة تونس قائلا « ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية لقمة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها
في كلمته أكد الملك سلمان بن عبد العزيز رفض بلاده « القاطع » لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1948
وقال العاهل السعودي في كلمته في افتتاح القمة العربية التي بدأت أعمالها يوم الأحد في تونس : نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان
يذكر أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ودع الملك سلمان بالمطار الرئاسي في العاصمة التونسية متوجها إلى السعودية