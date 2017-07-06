يوسف الشاهد يواكب وصول أول رحلة بحرية للمقيمين بالخارج قادمة من مرسيليا إلى جرجيس

رحلة لعودة المقيمين بالخارج عبر ميناء جرجيس خلال شهر أوت ورحلة كل أسبوعين انطلاقا من السنة القادمة
واكب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة أمس بميناء جرجيس التجاري وصول أولّ رحلة بحرية لسفينة قرطاج قادمة من ميناء مرسيليا وعلى متنها 2200 من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من مهاجري الجنوب التونسي من بينهم 800 طفل إضافة إلى حوالي 630 سيارة في عوّدة رسمية للخط البحري للجهة. وكان رئيس الحكومة قد تعهّد بعودة هذا الخط البحري خلال زيارته إلى ولاية مدنين في شهر مارس الفارط بعد سنوات عديدة من انتظار الأهالي
وأكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها بمناسبة وصول الباخرة قرطاج ان هذا الانجاز يعتبر حدثا هاما وتاريخيا أوفت به الحكومة في ظرف قياسي لأهالي الجهة بما يفتح الأفق إلى تعزيز هذا المكسب بالرحلات البحرية والجوية التي تربط الجهة بالعالم وبأبنائها المقيمين بالخارج، مضيفا أن الحكومة تعمل على توفير ظروف النجاح بالجنوب التونسي الذي يمتلك قدرات وطاقات كبيرة
كما تعهّد رئيس الحكومة بتأمين رحلة عودة للجالية التونسية عبر ميناء جرجيس خلال شهر أوت المقبل مضيفا أن هدف الحكومة يتجه إلى أن يتم بداية من السنة القادمة تأمين رحلة بحرية لهذا الخط الجديد كل 15 يوما عبر هذا الميناء خلال فترة الذروة
المصدر : رئاسة الحكومة