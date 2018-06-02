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يوسف الشاهد يمهل وزير الداخلية 48 ساعة لإيقاف ناجم الغرسلي

يوسف الشاهد يمهل وزير الداخلية 48 ساعة لإيقاف ناجم الغرسلي

سياسة, عربي | 02/06/2018 |

أنها علمت أكدت إذاعة « شمس أف.أم » أنها علمت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب من وزير الداخلية لطفي براهم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ضد وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي في ظرف ثمانية وأربعين ساعة، وطلب بضرورة إيقافه وتسليمه للجهة القضائية المختصة
وكان وزير الداخلية قد أكد أن كل الأجهزة الأمنية معنية بتنفيذ بطاقة الجلب وإيقاف الغرسلي
يشار إلى أن ناجم الغرسلي متهم في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الموقوف فيها رجل الأعمال شفيق الجراية