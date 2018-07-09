يوسف الشاهد يقول : الوضع الأمني تحت السيطرة

متابعة العمليات الجارية منذ يوم أمس لتعقب المجموعة الارهابية في المناطق الجبلية الحدودية اثر العملية الغادرة التي إستشهد خلالها 6 عناصر من وحدات الحرس الوطني، محور الاجتماع الأمني الذي يجري الان بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حضور وزيري الداخلية والدفاع الوطني و عدد من القيادات الأمنية و العسكرية
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع أمني في إطار متابعة العمليات الجارية منذ يوم أمس لتعقب المجموعة الارهابية في المناطق الجبلية الحدودية إثر العملية الغادرة التي استشهد خلالها 6 عناصر من وحدات الحرس الوطني
وأدلى رئيس الحكومة إثر الاجتماع بتصريح للقناة الوطنية، ترحم فيه على أرواح شهداء الوطن من بواسل الحرس الوطني، الذين ضحوا بحياتهم من أجل تونس، وقدّم تعازيه إلى أسرهم، مؤكّدا أن الدولة والحكومة ستقفان دائما الى جانبهم وسنثأر لهؤلاء الابطال
وقال رئيس الحكومة : الحرب على الإرهاب طويلة المدى، ربحنا فيها معارك مهمّة، وكسبنا جولات كبيرة، ولكن اليوم بعض المجموعات اليائسة والمعزولة قامت بهذه العملية الغادرة، ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي نهائيا على الإرهابيين وكل من يحاول ضرب أمن واستقرار البلاد
وأضاف أن أهداف الإرهابيين هو ضرب المكاسب الاقتصادية وحقوق المرأة والحريات، قائلا: أريد أن أطمئن التونسيين أن الوضع الأمني تحت السيطرة وتونس ستنتصر في الحرب على الارهاب بفضل جاهزية قوات الأمن واستعدادهم للدفاع عن حرمة واستقرار البلد وبفضل وحدة الشعب التونسي
الجمهوريّة التونسيّة
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تـونس، في 09 جويلية 2018