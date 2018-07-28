يوسف الشاهد يقول : الوزير المقترح لوزارة الداخلية من أفضل الشخصيات الوطنية

ملخّص كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لعضو الحكومة المقترح
– الأرقام والمؤشرات تحسنت في علاقة بالتصدير وسجلنا في 2018 أفضل نسب في التصدير
– المؤشرات تحسنت أيضا في السياحة
– نسبة العجز في الميزانية في 2016 كانت في حدود 7،3 بالمائة وهذه السنة أصبحت 4،3 بالمائة
– لابد ان تتعافى المالية العمومية وهذا ما سينعكس إيجابيا على التضخّم وعلى القدرة الشرائية
– كنت وعدت ان تتحسن المؤشرات في أفق 2020 واليوم ونحن لازلنا في 2018 كل المؤشرات تتحسّن ومن المؤكد أنه لازال هنالك بعض التعديلات التي سنقوم بها
– بعض الإجراءات كان لها إنعكاس سلبيّ على الأسعار ولكن المرحلة الصعبة أصبحت خلفنا والقادم أفضل
– هنالك مشاكل هيكلية لابد أن نجد لها حلولا متوسطة وبعيدة المدى على غرار مشكلة الماء
– الحل الجذري يكمن في إصلاح منظومة الصناديق الإجتماعية
– الديمقراطية التونسية تحتاج إلى محاربة الفساد كي تحافظ على كيانها ويحقّ لنا أن نقول اننا قدمنا خطوات في ترسانتنا التشريعية في علاقة بمحاربة الفساد
– تونس تستحق كل التضحيات وأترحم على كل شهداء المؤسستين الامنية والعسكرية وأنحني لهم إجلالا وتقديرا
– لابد ان تكون المؤسسة الامنية محايدة وبعيدة عن كل توظيف وهذه نظرتنا للمؤسسة الامنية وأؤكد من هذا المنبر أننا سنضرب بقوة على يد كل من يريد إقحام المؤسسة الأمنية في الحسابات السياسية
– إحتكمنا إلى 3 معايير في إختيار المرشّح لمنصب وزير الداخلية أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية
– خارطة الطريق التي سوف نطالب المرشّح بتطبيقها على رأسها مواصلة مكافحة الإرهاب
– الوزير المقترح من أفضل الشخصيات الوطنية القادرة على تطبيق خارطة الطريق في علاقة بالمؤسسة الامنية
– نحن على يقين أن الوزير المقترح سيرسّخ عقلية الامن الجمهوري ونحن على ثقة أن السيدات والسادة النواب سيدعمون هذا الخيار لأن حماية الوطن فوق كل إعتبار
– كل التونسيون ينتظرون أن نوفّر لهم الامن وأن نكون يدا واحدة في خدمة البلاد وفي تحقيق التنمية وربما نختلف ولكننا نختلف حول هدف موحّد ألا وهو خدمة الوطن
– النهوض بتونس ومواصلة المسار هما أولويات كل التونسيين وتونس بحاجة إلى كل أصحاب النوايا الصادقة
– صوت الحكمة سيفوق مصلحة الأحزاب وفوق كل الإعتبارات، تحيا تونس