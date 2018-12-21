يوسف الشاهد يقول : إن تونس راهنت على مواردها البشرية وعلى ذكاء أبنائها

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بدار الضيافة بقرطاج على افتتاح الندوة الاقليمية حول « الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل أفضل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا » والتي تنظمها مجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمناسبة تقديم تقرير البنك الدولي حول النمو في العالم لسنة 2019 وتقرير البنك الدولي حول التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياوأبرز رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية على أن تونس راهنت على مواردها البشرية وعلى ذكاء أبنائها لإنجاح خططها الإنمائية وإرساء مقومات الرقي والتقدم والازدهار على أسس متينة، ويتأكد هذا الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها والنهوض بها في هذا الظرف بالذات الذي لم تعد فيه التنمية الاقتصادية مرتبطة بالأساس بكثافة رأس المال المادي بقدر ارتباطها بامتلاك المعارف والتكنولوجيات ومهارات العاملين وقدرتهم على التأقلم والتفاعل مع المتغيرات
ودعا يوسف الشاهد الممولين الدوليين وكافة البلدان الشقيقة والصديقة والمجتمع المدني إلى تكثيف التعاون والتشاور والتنسيق لوضع البرامج والاستراتيجيات الناجعة للنهوض بمستوى التنمية البشرية والارتقاء به إلى درجات أفضل، باعتبار أن الاستثمار في رأس المال البشري هو القاطرة التي يتحقق من خلالها توازن المجتمعات، مؤكدا أن تونس اليوم تضع مسألة التنمية البشرية وتوفير متطلبات النهوض بمواردها في أعلى سلم أولوياتها ومخططاتها التنموية وذلك من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية في المجالات ذات العلاقة كالطفولة والمرأة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات الصحية
من جهته، أكد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط على تميز العلاقة التي تجمع بلادنا بالبنك الدولي والتي تنبني على حوار قوي وفاعل، مضيفا ان تونس لها نظرة استشرافية خاصة حول مستقبل الشباب
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