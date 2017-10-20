Home
يوسف الشاهد يعلن دخول الجزء الأول من مدينة الثقافة طور الاستغلال

يوسف الشاهد يعلن دخول الجزء الأول من مدينة الثقافة طور الاستغلال

ثقافة, سياسة, عربي | 20/10/2017 |
cité culture

أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدخول الجزء الأول من مشروع مدينة الثقافة طور الاستغلال وذلك لدى اطلاعه على تقدم اشغال المشروع.وأكد رئيس cité cuture tunisieالحكومة بالمناسبة على أهمية هذا المشروع والمكسب الضخم المجهـّز بأحدث التقنيات الفنية والذي يعدّ إضافة كبيرة للحياة الثقافية في تونس باعتباره صرحا ثقافيا سيمكـّن المبدعين وأهل الفن ورجال الثقافة والإعلام من الخلق والتجديد والإبداع
ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة المبدعين والمثقفين للإضافة في هذا الفضاء المفخرة لهم ولكل التونسيين وحسن توظيفه في العمل والفعل الثقافي تكريسا لدوره المحوري في مكافحة مظاهر الإرهاب والتطرف فضلا عن دعمه لمجالات وآفاق التنمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية في تونس
وجدّد يوسف الشاهد حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم المثقفين والمبدعين ومساندتهم في كل مجالات الإنتاج والإبداع والتألق مؤكدا أن إنجاز مشروع مدينة الثقافة تقدّم بنسبة تتجاوز 80 بالمائة وأن القسط الأول من المشروع جاهز للاستغلال
واطلع رئيس الحكومة على مختلف مكونات المشروع الذي يمتد على مساحة جملية تصل إلى 9.2 هكتار وبتكلفة تقدر بـ 125 مليون دينار والذي يتكون في جزئه الجزء الأول من قاعتي العرض السنيمائي بطاقة استيعاب تقدر بـ 350 و150 ومقعدا و7 فضاءات مخصصة للإنتاج الفني والإبداعي وقاعة مسرح تضم 700 مقعد ووحدة الخزينة الوطنية للمقتنيات الفنية ودار الفنانين ودار الأوبرا بطاقة استيعاب تقدر بـ 1800 مقعد والتي ينتظر استكمال أشغالها النهائية خلال شهر فيفري المقبل، إلى جانب فضاء المكتبة متعددة الوسائط وأروقة المعارض الفنية وعدد من الفضاءات المخصصة للعروض الثقافية والتجارية

الجمهوريّة التونسيّة
رئاسة الحكومة