يوسف الشاهد يطلع على سير العمل بالوحدة الجويّة للحرس الوطني

اطلع صباح اليوم الأربعاء 21 أوت 2019 السيّد رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » مرفوقا بالسيّد وزير الداخليّة « هشام الفراتي » بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة على سير العمل بالوحدة الجويّة للحرس الوطني
وقد كانت هذه الزيارة فرصة اطلع من خلالها السيّدان رئيس الحكومة ووزير الدّاخليّة على المروحيّات الموضوعة على ذمّة هذه الوحدة وعلى جُملة المهام الموكولة لها والمتمثلة في
مراقبة حركة المرور بالطرقات
مراقبة السّواحل البحريّة
التدخّل أثناء الكوارث والإخلاء الصحّي
المساهمة في تدريب الوحدات المختصّة صلب هياكل قوّات الأمن الدّاخلي
الملاحقة والتصوير الجوّي
وقد أكّد السيّد رئيس الحكومة والسيّد وزير الدّاخليّة بهذه المناسبة على أهمية هذه الوحدة في معاضدة الجهود الأمنيّة وتسهيل كلّ عمليّات التدخل بمختلف أنواعها. هذا إضافة إلى التأكيد على أن هذه الوحدة ستشهد مزيد الدّعم بالمروحيّات فضلا عن العمل المتواصل لدعم وتطوير القدرات العمليّاتيّة لكلّ العاملين بها من طيّارين وفنيين.