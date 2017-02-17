يوسف الشاهد يستقبل صرصار

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر
وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه قدم لرئيس الحكومة خلال هذا اللقاء تقرير الهيئة حول انتخابات المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016 ، مضيفا أنه تم التطرق الى مسار اللامركزية ومسار الانتخابات المحلية البلدية والجهوية القادمة خاصة من ناحية الاستعدادات الجارية لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي إداريا وماليا ولوجستيا وتنظيميا
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال