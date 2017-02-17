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يوسف الشاهد يستقبل صرصار

يوسف الشاهد يستقبل صرصار

سياسة, عربي | 17/02/2017 |
sarsar chahed elections tunisie

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار بحضور وزير الشؤون sarsar chahed elections tunisieالمحلية والبيئة رياض المؤخر
وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه قدم لرئيس الحكومة خلال هذا اللقاء تقرير الهيئة حول انتخابات المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016 ، مضيفا أنه تم التطرق الى مسار اللامركزية ومسار الانتخابات المحلية البلدية والجهوية القادمة خاصة من ناحية الاستعدادات الجارية لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي إداريا وماليا ولوجستيا وتنظيميا

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