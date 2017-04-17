يوسف الشاهد يستعرض مع رئيس الجمهورية الوضع الأمني والاجتماعي بالبلاد

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 17 أفريل 2017 بقصر قرطاج يوسف الشاهد رئيس الحكومة
وصرّح يوسف الشاهد أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة متابعة الوضع الأمني والاجتماعي، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة والزيارات الميدانية المبرمجة لعدد من الولايات
كما قدّم رئيس الحكومة عرضا حول مدى تقدّم برنامج الإصلاحات الكبرى والمتعلقة خاصة بالإدارة والوظيفة العمومية والجباية والتي لاقت تفاعلا إيجابيا من طرف وفد صندوق النقد الدولي الذي زار تونس مؤخرا
من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى الإجراءات والتدابير التي أقرّتها الحكومة لضمان حسن سير الموسم السياحي الصيفي الواعد والاستعدادات الخاصّة بشهر رمضان المعظّم
المصدر : رئاسة الجمهورية