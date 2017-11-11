يوسف الشاهد يحل في زيارة عمل بالقاهرة

رئيس الحكومة يوسف الشاهد يحل بالقاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية و كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمطار القاهرة، اليوم السبت 11 نوفمبر، الدكتور يوسف الشاهد، رئيس وزراء تونس، وذلك في مستهل زيارته الرسمية لمصر، والتي ستشهد عقد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين على دعم أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في ضوء ما تمتلكه البلدين من إمكانات وثروات متنوعة، إلى جانب تبادل الآراء وتنسيق المواقف حول العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك
وسيشرف رئيس الحكومة مساء اليوم، رفقة نظيره المصري على جلسة ممتازة لمنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسي المصري، تكلل بتقديم النتائج والتوصيات المنبثقة عنه
وكانت أشغال المنتدى، انطلقت صباح اليوم في القاهرة، بإشراف وزير التجارة عمر الباهي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، وحضرها بالخصوص ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الصناعات المصرية
وتضمنت أشغال المنتدى، لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين، الناشطين في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والكهربائية ومستلزمات السيارات والخزف والسيراميك، والتكوين المهني الخاص والتجارة الدولية، فضلا عن عقد اجتماع الغرفة الاقتصادية المشتركة
وينتظر أن يجري رئيس الحكومة في اليوم الثاني من زيارته إلى مصر، لقاءين مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قبل أن يلتقي بمقر مجلس الوزراء بنظيره المصري
كما يتضمن برنامج اليوم الثاني، جلسة مباحثات موسعة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، والتوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإمضاء محضر الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، من طرف رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء المصري