يوسف الشاهد يحاول التشويش على منافسه عبد الكريم الزبيدي باستغلال المرفق العمومي

كتب أمس السيد ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس التدوينة التالية على حسابه الرسمي بالفايسبوك
ما الداعي لأن يتوجه رئيس الحكومة بكلمة إلى الشعب التونسي على القناة الوطنية الاولى مساء هذا اليوم نصف ساعة قبل الحوار المبرمج سلفا لمنافسه الدكتور عبد الكريم الزبيدي باستعمال المرفق العمومي؟ هل هناك حدث كبير يستدعي ذلك أم أن الأمر يتعلق بإرادة التشويش على منافس؟
إن المنافسة الإنتخابية النزيهة تقتضي ضمان تكافؤ الفرص وحياد مؤسسات الدولة وأدعو في هذا الإطار الهايكا و نقابة الصحفيين إلى ممارسة دورهم التعديلي والمهني من أجل وضع حد لهذا الإستغلال المتكرر للتلفزة الوطنية في الدعاية الشخصية للمرشح يوسف الشاهد