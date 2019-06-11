يوسف الشاهد يبحث مع نظيريه الروسي القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية

تحادث رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع رئيس وزراء روسيا الإتّحاديّة دميتري ميدفيدف وذلك على هامش احتفال منظمة العمل الدولية بمرور مائة سنة على تأسيسهاوتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين البلدين ودفع التعاون بينهما على الصعيد الاقتصادي والأمني والتجاري والسياحي
وتم خلال اللقاء المنعقد التركيز على أهمية الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين والمشاورات السياسية المشتركة فضلا عن إبراز أهمية تعزيز الاطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بين البلدين
كما تطرق مسؤولا البلدين إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع الاستثمار والتبادل التجاري بينهما وخاصة دعم القطاع السياحي في تونس من خلال التشجيع على اختيار تونس كوجهة سياحية للسوق الروسية
كما أتى اللقاء على أهمية نتائج عمل اللجنة العليا المشتركة الاقتصادية المنعقدة بتونس من 24 إلى 26 أفريل الماضي
وكان في استقبال رئيس الحكومة لدى حلوله بمقر الأمم المتحدة بجنيف كل من مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة بجنيف والأمين المساعد لمنظمة العمل الدولية موسى عمارو
رئاسة الحكومة