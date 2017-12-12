يوسف الشاهد يؤكد أن تونس، رئيسا وحكومة وشعبا في صفّ القضية الفلسطينية العادلة

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بدار الضيافة، بقرطاج سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم
وأكّد رئيس الحكومة وقوف تونس، رئيسا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت المساند للقضية الفلسطينية العادلة، معتبرا القرار الأخير بخصوص القدس، قرار جائرا في حقّ الشّعب الفلسطيني
وفي تصريح له، ثمّن السفير الفلسطيني مضامين وأهداف اللقاءات التي أجراها الرئيس الباجي قائد السبسي، وذلك خلال اجتماعه بالسفير الأمريكي وأثناء زيارته الأخيرة إلى فرنسا ، منوّها بتحرّكات الحكومة التّونسيّة وبتفاعلات الشعب التونسي دعما للقضية الفلسطينية.
وذكر هائل الفاهوم أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد أبرز خلال اللقاء أنّ فلسطين هي عنوان الاستقرار والأمن في العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط فقط، مؤكّدا وجود تكامل وتقاطع كامل في الآراء مع تونس التي قال إن دورها أساسي في قضية فلسطين، لافتا إلى الإجماع على وضع استراتيجية تقوم على مراكمة الحلول لا الحروب.
المصدر : رئاسة الحكومة