يوسف الشاهد يأمر بالإساءة إلى حافظ قائد السبسي بالمطار

قال المدير التنفيذي لحزب نداء تونس في إعلام للرأي العام اليوم الجمعة 23 أوت 2019 أورده على صفحته الرسمية، إنه عند عودته الى أرض الوطن، قامت قوات أمن المطار والديوانة بالتنكيل به و العبث باغراضه وتعمد تعريضه لاجراءات تفتيش استثنائية
وأشار حافظ قايد السبسي إلى أنّه تعرض إلى معاملة غير لائقة بمواطن، لا احترام فيها لابسط مقومات حقوق الإنسان و في تجاوز لكل الأعراف والاخلاقيات في المعاملات الإنسانية حسب تعبيره
وأضاف قايد السبسي إنه وإذ يعتبر نفسه ككل التونسيين مواطنا بنفس الحقوق والواجبات، فإنه يلفت النظر إلى أن هذه الممارسات التي يدرك جيدا انها مورست بتعليمات شخصية من يوسف الشاهد، هي استنساخ رديء لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد قبل 14 جانفي ضد معارضيها والمختلفين معها…حسب قوله