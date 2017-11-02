يوسف الشاهد يأذن بفتح تحقيق على خلفية تسريب فيديو استنطاق الإرهابي منفذ عملية باردو

قال مصدر من رئاسة الحكومة ، اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد كلف وزير الداخلية بـ « فتح بحث إداري » للكشف عن الاطراف المورطة في عملية تسريب مقطع فيديو تم تداوله على الانترانت وتضمن جزء من مجريات استنطاق باحث البداية للإرهابي منفذ عملية طعن ضابطي أمن أمس الأربعاء في ساحة باردو
وأضاف المصدر ان رئيس الحكومة طلب من وزير الداخلية تحديد المسؤوليات بخصوص هذا التسريب
من جهة اخرى اكتفى مصدر بوزارة الداخلية في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء بالتأكيد على أن : التحقيقات ستشمل كل المتورطين في عملية التسريب
وكانت مواقع إخبارية قد تداولت في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر جزء من عملية التحقيق مع المدعو « زياد بن سالم الغربي » الذي تم إيقافه اثر قيامه باعتداء بواسطة سلاح ابيض على ضابطي أمن اثناء عملهما في ساحة باردو
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالاحتفاظ بالمعني والتعهد بالبحث في الموضوع
وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، امس الاربعاء أن المعتدي على الدورية الأمنية لشرطة المرور بساحة باردو قام بتهديدهم وتكفيرهم مرددا عبارات « الله اكبر » و »طواغيت » مشيرا إلى أنه ليست له سوابق عدلية وغير معروف لدى الوحدات الأمنية لكنه اعترف باعتزامه الالتحاق بمجموعات إرهابية في ليبيا وفق الأبحاث الأولية