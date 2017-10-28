أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتمكين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من الموارد الضرورية التي من شانها ان تسمح له بلعب دوره على أكمل وجه وبشكل دائم كمنظمة وطنية يتكامل دورها مع بقية المنظمات، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني في افتتاح المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الوطني للمراة التونسية، صباح السبت بالحمامات
وأعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الثقة بأهمية دور المراة التونسية في مسيرة بناء تونس الجديدة ورفع كل التحديات التي تواجهها البلاد وخاصة الاقتصادية من اجل القضاء على كل أشكال التمييز ضد المراة ومقاومة الارهاب والفساد، مبددا مخاوف عضوات الاتحاد من فقدان منظمتهم لهويتها، بالتاكيد على ان : اتحاد المرأة منظمة وطنية
وقال ان حكومة الوحدة الوطنية جعلت من المعركة الاقتصادية والاجتماعية ام المعارك وهو ما يستدعي انخراط كل المنظمات ومكونات المجتمع وفي مقدمتهم المراة التونسية للعمل من اجل عودة النمو واتخاذ كل التدابير من اجل ادماج تام للمراة في النسيج الاقتصادي
وأضاف ان المؤتمر يعد محطة بارزة في تاريخ الاتحاد المنظمة العريقة ويكتب صفحة جديدة في تاريخ النضال من اجل حقوق المراة مؤكدا ثقته بان المؤتمر سيكون خطوة لتاكيد عودة الروح لهذه المنظمة ودعم انخراطها في المسار الوطني وفي بناء تونس المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
ولفت الى ان المؤتمر ينعقد في ظرف هام وفي مرحلة استكمال البناء الديمقراطي وتنزيل ما تضمنه الدستور من مبادئ على أرض الواقع مذكرا بتاكيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه بمناسبة العيد الوطني المراة بمواصلة السير على خطى رواد الاصلاح في تونس والمدافعين عن حقوق المراة
يشار الى ان المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي انطلقت أشغاله صباح السبت يتواصل على مدى يومين بمدينة الحمامات تحت شعار »تونس بنسائها
يوسف الشاهد يأذن بتمكين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من الموارد الضرورية للقيام بدوره كمنظمة وطنية
أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتمكين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من الموارد الضرورية التي من شانها ان تسمح له بلعب دوره على أكمل وجه وبشكل دائم كمنظمة وطنية يتكامل دورها مع بقية المنظمات، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني في افتتاح المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الوطني للمراة التونسية، صباح السبت بالحمامات