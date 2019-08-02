يوسف الشاهد له مفتاح السجن ويمكن أن يأمر بسجن الإعلامي حسن عثمان حيث سينتظره

في لقائه مع قناة الوطنية، تونس سبعة سابقا
قال رئيس الحكومة أنه من غير المعقول أن رئيس الحكومة كلّما احتاج لتغيير وزير عليه بالذهاب للبرلمان
أنا أقول هذا السيد رئيس الحكومة من جاء به للسياسة في البلاد المنكوبة لولا الباجي الذي غدره يوسف الشاهد
والأيام بيننا، ولا مهرب لكم أيها الأوباش، لا مهرب لكم، فالسحر دائما ينقلب على الساحر، خُصُّوا على الشاهد الذي لا يحسن السحر، ولا يعرف مصادره
هلا هلا
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يوسف الشاهد
رجل تافه كما جاء ذكره في رواية « الرواية الزرقاء » 2014، وكتاب « تونس السكرانة » 2016
بحيث على التوانسة اكتشاف العجلة وتدوير البرويطة وتوافهها وعجيبها وغريبها
ويوسف الشاهد الذي لم يشاهد شيئا وليس شاهدا على شيء… وربّي يسترو من الشهادة؟
بالطبيعة فإن يوسف الشاهد له مفتاح السجن ويمكن أن يأمر بسجني لكي أنتظره في السجن، مثلما فعل مع شفيق جرّاية… ذلك الأبله، الذي لم يخطر لنا على بال، لولا الباجي رحمه الله؟
هلا هلا