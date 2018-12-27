يوسف الشاهد لم يقترح إلا « الفُتات » لأعوان الوضيفة العمومية

وصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، المقترحات المقدمة من طرف الحكومة خلال جلسة تفاوض انعقدت أمس حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بـ: الفتات
وأضاف الطبوبي خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال إشرافه على ندوة الإطارات النقابية للإتحاد الجهوي للشغل بتونس، نقلتها مراسلة الجوهرة اف ام، أن الاتحاد رفض المقترحات المقدمة أمس من الوفد الحكومي المفاوض
وتابع : لن نقبل الفتات، ولن يتم إلغاء إضراب 17 جانفي 2019 في القطاع العام والوظيفة العمومية إلا باتفاق مجزي يلبي قيمة الإدارة التونسية والوظيفة العمومية
واعتبر الأمين العام أن الوضع لم يعد يحتمل، وأن إضراب 17 جانفي لن يكون كإضراب 22 نوفمبر 2018