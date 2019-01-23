يوسف الشاهد لم يظفر إلا بمصافحة عابرة من أنجيلا ميركل ليس إلا

على الصفحة الرسمية بالفايسبوك لرئاسة الحكومة نشر الفريق الإعلامي ليوسف الشاهد أنشطة هذا الأخير بمنتدى دافوس بسويسرا صورا وفيديوهات تعدّد لقاءاته « البطولية » الجانبية مع شخصيات من الدرجة الثانية تذكر ما تم خلالها . ومن بين الصور المنشورة صورة يوسف الشاهد الجافة أعلاه وهو سعيد بأن يحظي بمصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ماركيل مصحوبة بالنص المقتضب أسفله ولا حديث عن تعاون أو وَالُو
رئيس الحكومة يوسف الشاهد يلتقي مساء اليوم بدافوس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
انتظرنا أربع ساعات علّنا نعثر على فيديو للقائهما الثنائي أو على بيان أوسع من السابق فلم نجد . لهذا كتبنا مصافحة عابرة ليس إلا