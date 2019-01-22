يوسف الشاهد في « منتدى دافوس » يدافع عن الاستقرار السياسي والاجتماعي

شارك اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ندوة حول « الرؤية الاستراتيجية للشرق الاوسط » بحضور الوزير الاول الفلسطيني رامي حمدالله والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني خالد الرميحي ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري والمدير العام لمجموعة مجيد الفطيم هولدينغ البحرينية
واكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في بداية مداخلته على وجود اختلافات بين منوال التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم وجود قواسم مشتركة، معتبرا ان تونس عرفت مرحلة انتقالية سلسة رغم عديد الهزات الاقتصادية بسبب تعرضنا لعدة هجمات ارهابية مما جعلنا ندفع ثمن الديقراطية غاليا بعد ان عشنا لسنوات نظام الحكم الواحد
وبيّن رئيس الحكومة ان تحقيق التنمية سواء في الشرق الاوسط او في تونس يمر حتما عبر ضمان الاستقرار على المستوى السياسي والاجتماعي مستشهدا في هذا السياق بتاثير الازمة الليبية على اقتصاد تونس
واضاف رئيس الحكومة ان بلادنا ضاعفت ميزانيات الامن والدفاع لدحر الارهاب وتحقيق عمليات استباقية نوعية وكان ذلك على حساب التنمية في الجهات والنهوض بالفئات الهشة
وبين يوسف الشاهد ان بلادنا تعاني اساسا من بطالة اصحاب الشهائد العليا حيث تمثل نسبتهم ثلث العاطلين عن العمل وهذا ما دفعنا الى التشجيع على المبادرة الخاصة وبعث بنك للجهات مؤكدا على ضرورة ان ينخرط القطاع العام في مسار التنمية هذا اضافة الى ضرورة تطويع التعليم والتكوين المهني لسوق الشغل
وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتوقف عند ظاهرة هجرة الكفاءات الشابة الى الخارج مشددا على ضرورة ايجاد حلول لها عبر تشجيعهم على بعث مشاريع خاصة معتبرا ان رهان الحكومة الآن هو النجاح في اعتماد الرقمنة
لقاء مع وزير الخارجية الجزائري
التقى اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي وزير الخا رجية الجزائري عبد القادر مساهل
وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس والجزائر وسبل مزيد دفعها وتدعيمها، والاعداد للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية على مستوى رؤساء الحكومات
وأكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ان الجزائر مهتمة اهتماما خاصا باحتضان تونس للقمة العربية والتي سنتعقد خلال شهر مارس القادم، مثمنا دور تونس في تقريب وجهات النظر بخصوص القضايا العربية وتفعيل العمل العربي المشترك. كما تطرق الطرفان الى المسائل الاقليمية خاصة الازمة الليبية
هذا وتشارك تونس ممثلة في رئيس الحكومة اليوم وغدا في الدورة 49 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي بدعوة من رئيس المنتدى « كلاوس شواب » وسيكون لرئيس الحكومة لقاءات مع رؤساء دول وحكومات من بينهم الرئيس الروندي بول كاقمي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما سيكون له عدد من اللقاءات مع المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية منها رئيس البنك الافريقي للتنمية ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية البحريني ورئيس بنك التعاون الدولي الياباني.
كما يشارك رئيس الحكومة في أشغال ندوتين في برنامج المنتدى الاقتصادي بدافوس الاولى حول الرؤية الاستراتيجية للشرق الاوسط والثانية حول تحديد أجندة افريقيا في ظل الظرفية العالمية
ويشار الى ان الدورة 49 لمنتدى « دافوس » ستجمع اكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم منهم 1200 صاحب مؤسسة و300 شخصية عامة و50 شخصية سياسية للمشاركة في اكثر من 400 ورشة عمل ولقاءات خاصة في المجالات الاقتصادية والصحية والبيئية
وستكون دافوس المكان الذي سيناقش فيه القادة قضايا أوسع نطاقا، مثل التأثيرات المستقبلية للثورة الرقمية الحالية والتي أصبحت الموضوع الرئيسي للدورة الحالية تحت عنوان : العولمة 4: تشكيل بنية عالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة
المصدر: رئاسة الحكومة