يوسف الشاهد في جولة افريقية لتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية

يتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد غدا الاثنين إلى عاصمة النيجر، نيامي، أولى محطات جولته الافريقية الأولى من نوعها والتي تشمل إضافة إلى النيجر كلا من دولتي بوركينا فاسو ومالي
وتهدف هذه الجولة التي ستتواصل على مدى 4 أيام، إلى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية بين تونس ودول جنوب الصحراء وتنشيط التعاون في عدة قطاعات وتعزيز التبادل التجاري والانفتاح على أسواق جديدة
وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا بكل من وزراء التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتكوين المهني والتشغيل والصحة، إلى جانب 80 من رجال الأعمال التونسيين الذين سيشاركون مع نظرائهم من النيجر وبوركينا فاسو ومالي في منتديات رجال الأعمال التي ستفضي إلى اتفاقيات وبرامج تبادل اقتصادي وتجاري
وسيلتقي الشاهد بنيامي، رئيس جمهورية النيجر ايسوفو مامادو كما سيجري محادثة مع الوزير الأول بريجي رافيني قبل ان يلتقي رئيس مجلس نواب الشعب أوسايني تيني.
ومن المبرمج ان يفتتح رئيس الحكومة فور وصوله إلى عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، المنتدى الاقتصادي التونسي البوركيني، ثم يجري مقابلات مع كل من رئيس الجمهورية مارك روش كريسيان كابوري والوزير الأول بول كابا تيابا ورئيس المجلس الوطني البوركيني ساليفو ديالو
كما سيتولى رئيس الحكومة يوم الاربعاء القادم، تدشين مقر السفارة التونسية بواغادوغو
وفي عاصمة مالي، باماكو، سيفتتح الشاهد رفقة نظيره المالي، موديبو كايتا، منتدى رجال الأعمال التونسي المالي، كما سيلتقي كلا من رئيس الجمهورية ابراهيم بوبكر كايتا ورئيس المجلس الوطني بها ايساكا سيديبي
ومن المنتظر ان تكون لرئيس الحكومة، في المحطات الثلاث لجولته الافريقية، لقاءات بالجالية التونسية المقيمة في هذه الدول