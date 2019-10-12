يسرقني القروي ويعطي لأبنائي المقرونة خيرٌ من أن يستبلهني إخواني لابس كرافات

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أجوبة أستاذ القانون الدستوري أجوبة جوفاء
المرجعية داعشية
انتهت المناظرة
يسرقني القروي ويعطي لأبنائي المقرونة
ولا يستبلهني اخواني لابس كرافات
صوتوا للمقرونة والسارق افضل
بما اننا في اجواء مدرسية، خلي نعملوا تمرين بسيط. نكتبوا كلام مرشح و نقراوه مكتوب. و بما انو حسب الفايسيوك متاعي للامور ماشية لسي قيس سعيد فخلي نطبقوا هل التمرين عليه
هاو شنوّة قال قيس سعيّد كلمة كلمة، حرفيّا، في مسألة ملفّ الاغتيالات و الجهاز السّرّي
– الصحفي : كيف ستتعاملون مع ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و البراهمي و ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة ؟
– سعيد : ما هو المشكل اليوم ؟ المشكل في القضاء. لماذا يتأخر القضاء في البت في هذه القضايا و في غيرها من القضايا الاخرى. تبقى القضية جارية تقريبا قضية مدنية تبقى 17 عام و محامين و عدول تنفيذ الى آخر ذلك. هذا في قضايا مدنية. قضايا مثل هذه لماذا لا يتم البت فيها من قبل قضاء مستقل. و اهم شيء هو القضاء المستقل حتى بدون دستور و القضاء المستقل خير من ألف دستور.
– الصحفي (يقاطع) : عندما سئلت هذا السؤال قلت القضاء مستقل و ما تتدخلش فيه
– سعيد : لا لا لا لا أتدخل في القضاء و لا يمكن ان اتدخل في القضاء
– الصحفي (يقاطع) :كيف ستتعامل كرئيس جمهورية مع هذا الملف ؟
– سعيد : ربما لا يسمح في ظرف دقيقتين أن أتحدث عن القضاء و عن تاريخ القضاء في تونس الوقت لا يسمح
– الصحفي : اعطيني ملف اغتيال الشهيدين و قضية الجهاز السري لحركة النهضة
– سعيد : أولا لا مجال لاي جهاز سري في أجهزة الدولة. المرافق العمومية تقوم على مبدا الحياد و من يتسرب الى اجهزة الدولة مهما كان سوى تعلق الامر بالتربية أو بالفلاحة أو بالنقل
– الصحفي (يقاطع) : أنت تايد هذه الرواية سي قيس ؟ رواية الجهاز السري لحركة النهضة
– سعيد : لا أعرف بالضبط لست جهاز مخابرات و لكن القضاء المستقل و سأعمل على تغيير كنت تحدثت عن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء حتى لا تسلل السياسة الى أرائك القضاة
– الصحفي (يقاطع) : ماذا ستفعل لو اصبحت رئيسا في هذا الملف و في ملف الجهاز السري ؟
– سعيد : بالنسبة ..القضايا المتعلقة بالمرافق العمومية للدولة لا مجال ان يتدخل اي حزب فيها و ان يوظفها لصالحه لكن الحقيقة يجب ان تكون قضائية و القضاء المستقل الذي لا يخضع
– الصحفي (يقاطع) :عندك رئاسة الامن القومي أيضا تنجم تحل بيها الملفات هذي
– سعيد : رئاسة الامن القومي..الملفات..هناك الامر عدد 70 لسنة 2017 و الامر 71 و قضايا الامن القومي يمكن يعني…و العديد من الوزارات تلجأ الى مجلس الامن القومي من القضايا التي تهم الامن القومي أيضا أن تكون هناك عدالة ناجزة فوق الجميع مهما كانت مواقعهم مهما كانت أموالهم مهما كانت ثرواتهم
الهزان و النفضان خايب بالدارجة اما علامة جهبذية بالفصحى
This is the absolut meaning of bullshit