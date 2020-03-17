يستحيل أن نقبل مقترح الفخفاخ بالتبرع بفلس واحد لحكومة تسرق قوت مواطنيها لترضي به حزب مجرمي ماء الفرق

البارحة صعّد البراوطية الذين دمّروا كل ما هو جميل في تونس من نغمة كاذبة هي حب الوطن الذي لا يعني لديهم سوى الغنيمة فخرج الغنوشي داعيا إلى التبرع وتلاه الفخفاخ في ذلك غير أن تجربتنا مع حكم حزب التعويضات تجعلنا لا نصدقهم فيما قالوا فبعد أن حوّلت حكومة الدمار الشامل للشاهد الواحد في المائة التي أصبحت 2 في المائة من مساعدة للصناديق الاجتماعية لمعالجة إفلاسها إلى مجرمي حزب التعويضات ومن شاكلهم يستحيل أن نقبل مقترح الفخفاخ بالتبرع بفلس واحد لحكومة تغالط مواطنيها وتسرق قوتهم وقوت عيالهم لترضي به حزب مجرمي ماء الفرق والتفجيرات والاغتيالات وهاكم الدليل على كذبها وافترائها وقلة حيائها، فمن يضمن لنا أن لا يتم تحويل التبرعات إلى مجرمي عصابة مونبليزير وتأكدوا أنه لا فرق بين الشاهد والفخفاخ طالما أن الذي يقف وراءهم حزب التعويضات
أنس الشابي