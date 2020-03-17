الشعب معرض للوباء والفناء وهم يتخاصمون حول الصلاحيات، تأملوا هذا البيان الفضيحة الصادر عن رئاسة الجمهورية
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الاثنين 16 مارس 2020 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ
وتناول اللقاء الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مكافحة فيروس كورونا، وتقييم نجاعتها ومدى وعي المواطنين بدقة الموقف. كما تم بحث ما يجب اتخاذه من إجراءات أخرى اليوم
وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين واحترام كل سلطة لاختصاصاتها دون تداخل أو تضارب أو مضاربات سياسية