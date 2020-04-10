;…يا وزيرة الثقافة ، يا بِنْتْ العتيري…قليلا من الخجل

خرجت علينا ابنة العتيري مولولة مفاخرة بنيتها الترخيص لبعض القنوات الخاصة لإتمام تصوير مسلسلات رمضان…وتقول فطحلة الثقافة وجهبذة الفعل الثقافي وخبيرة مسلسلات « الهشك بشك » والكذب المباح من المساء إلى الصباح… أن مسلسلات رمضان ستمسك المواطن من تلابيبه وتبقيه بجوار زوجته يلاطفها ويداعبها وقد يلامسها « تحت حس مسّ » وخلسة بعيدا عن عيون الأطفال ويشاهد معها أولاد مفيدة وأولاد علجية وحتى أولاد…. ومن معهم من إنتاج لا يرتقي للمشاهدة في وضع كالذي نعيشه اليوم…للّة شيراز لم تقل حقيقة ما جرى ولا ما يجري…ألا تعلم ابنة العتيري أن بعض قنوات الكذب والهراء وزرع الفتنة خرجوا علينا وعليها منذ مدّة بحملة تطويع يتباكون من أجل إتمام ما لم يقع إتمامه من مسلسلات تافهة كالتي ينتجون…ألا تعلم ابنة العتيري أنهم يفعلون ذلك فقط من أجل الحفاظ على ما يقبضون آخر الشهر وليس من أجل عيون المواطن ليلتزم بالبقاء في بيته يشاهدهم وهم يكذبون ويزرعون الجهل …لم أكن أعلم بأن قنوات العهر الإعلامي التي تبثّ سمومها منذ دخول التتار أرضنا هي من يمسك المواطن للبقاء في بيته؟؟ هل تعلم ابنة العتيري أن لعبة الورق والشيشة هي أكثر الأسباب التي يترك المواطن من أجلها منزله وحضن زوجته ولا أظنّ أن ابنة العتيري قادرة على توفير « شيشة وجبّاد » وعلبة « معسل » شيخ البلد لكل مواطن حتى تثنيه عن الخروج لأصدقاء « النوفي والشكبّة »…ألا تعلم ابنة العتيري أن القرار الوحيد الذي قد يجعل المواطن يلازم بيته في شهر رمضان المعظّم هو تمديد قرار غلق كل المقاهي والفضاءات العامة وليس أولاد مفيدة ومن شابهها…وهل يعلم هواة الصراخ من منشطي قنوات العهر أن المؤسسات الاقتصادية الداعمة والممولة للعديد من الإنتاج التلفزي خلال شهر رمضان لن تغامر بذلك هذه السنة فالمواطن لن يخرج من أجل عيون إعلاناتها الإشهارية لبعض المنتجات الغذائية فهو إن جاع سيأكل حتى التراب…ولن يبحث عن إشهار تلفزي يُبَثُ خلال حلقات أولاد مفيدة ليخرج مسرعا لأول متجر ويطلب من التاجر علبة « ياغرط » كالتي جاء بها إشهار أولاد مفيدة أو غيره من المسلسلات…يا ابنة العتيري المواطن التونسي لن يكون سعيدا وهو يشاهد أولاد مفيدة ومن شابهها وبطنه خاوية…وغدا قد لا يكون غدا…ألا يمكن أن توزع كل تلك الأموال التي ستصرف على هذه المسلسلات التي لا أشاهدها طبعا على من يمسكون اليوم بطونهم ويتضورون جوعا…فغدا تندمون على قرار لن يخدم الثقافة أبدا في وضع كالذي تعيشه البلاد…أولاد مفيدة ومن معها لن يوفروا الخبز والحليب لمن يعانون الرعب في ديارهم ولا دخل لهم…ألا يمكن أن نستغل كل تلك الأموال في توفير وسائل حماية للجندي وعون الأمن وأعوان الصحة الذين يسهرون على راحتنا تاركين أهلهم أياما ودوامهم لا ينتهي، ومعرّضين أنفسهم للعدوى وللمرض والموت بالكورونا، أو برصاص إرهابي يتربّص بنا وبكم وبالوطن مستغلا فرصة الهلع الذي يعيشه الشعب اليوم من فيروس وجد في حقد بعضنا على بعضنا البعض فرصة ليجلس بيننا ويشتّت شملنا… يا هذه …وقد تغضبك « يا هذه »… قليلا من الخجل …أعلم جيدا أن الأمن والجيش والجيش الأبيض الذي يحمينا اليوم لا يحتاج قلمي فتاريخهم كتبوه بالأمس ويكتبونه اليوم وسيكتبونه دائما كما عوّدونا…فتاريخهم كتبوه بالدمّ ولا أظنّهم يحتاجون حبر أقلامنا لكتابته…فقط هم يحتاجون حبر أقلامنا لتخليد معاناتهم ووجعهم وتضحياتهم…علينا اليوم أن ندرك حجم الخطر الذي يحوم حولنا جميعا…وعلينا أن نعلم جيدا أن رائحة الموت تحوم حول كل شعوب الدنيا…علينا أن نؤمن جميعا أن هذا الوطن لن يسقط أبدا..رغم حقد الحاقدين …ورغم نوايا الفاسدين والمتاجرين بآلام الشعب… فبالله عليك يا وزيرة الثقافة… .قليلا من الخجل
سلامة حجازي