يا ليلى يا شتاوي ، النضال ما يطلعش فوق الصمعة يؤذّن

يا لّلا ليلى سمّاوك لبوة تونس راهو، ونسيت اللي مرض بلادك معقّد، وجرثومة الفيروس نفثها فيها الغنوشي منذ7 سنين..السياسة ماهياش حلالم مقطعة ..كل شي عندو جذورو.. والجذر الوحيد اللي ينخر فينا هو اللي صارلنا من تحت راسو.. اليوم تحكي على حكمة ورصانة » الأستاذ ».. وعاملتلي فيها نزيهة وموضوعية.. كلمة وحدة نقولهالك.. أحنا التوانسة واقفين عند بيت الداء.. ومصرّين على المحاسبة.. ومعرفة حقيقة تفريغ البنك.. وحقيقة تسفير شبابنا.. وحقيقة انتشار الإرهاب من الشعانبي وإنت نازلة..وحقيقة تغريق البلاد في روضات قرآنية.. كل واحد ينظّر كيفما يحلالو.. وأوليداتنا ما شية في العفس..بالله رحمة بنا اللي يحب يغيّر موقفو وشاف انّ النضال ما يجيب شي ما يطلعش فوق الصمعة يؤذّن و يزيد في تعفين الجرح.. يسعى لأمورو بالكتمان.. ما ناش في حاجة لأيّ ناصح.. البلاد تغرق وهي تزغرد
الدكتورة نايلة السليني
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Rabbi yechfiha!
Le syndrome de Stockholm est ENFIN tunisien. Il y est sous le nom syndrome de Monplaisir. Leila Chettaoui en souffre, rabbi yechfiha!
!..AH…!
Ali Gannoun