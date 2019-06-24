يا لطيف؟ رشُودَة مشَالُو المالْ وقعَدْلُو الهبالْ

رشودة أعلن أن حزبه سيهتم من هنا فقادما بالمستضعفين، للقضاء على الفقر أو القضاء على الفقراء من تونس
معناه رشودة باش يلعب بخبزة ولد القروي متاع الزواولة
وذلك ما لا يمكن التفريط فيه من قبيل نبيل القروي لأن الفقر والزواولة صارا اختصاصه واحتكاره الشخصي، بلا منافس، بفضل المسلسلات التركية وشراكة النهضة، ويرحم خليل، وتضربلو على الطيارة
بحيث، رشودة مشالو المال وقعدلو الهبال
يا لطيف؟
هلا هلا
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حركة النهضة ورثت من التجمع الدستوري الديمقراطي عناصره الأكثر رداءة وتفاهة ورثاثة وتملقا وتزلفا واهدار ماء الوجه
وبفضل تلك العناصر التجمعية « الفذّة »، التي قلبت الفيستة والتحقت بالنهضة أو تحالفت معها، حال عودتها من السجون والمهاجر مظفّرة، بفضلهم ستتساقط النهضة مثل سقوط التجمع، وقد بدأت المؤشرات على ذلك
نفس العناصر ونفس الأسباب تقود إلى النتيجة نفسها… فضلا على أن النهضة لها قابلية ذاتية، في طبيعة تكوينها السلفي الماضوي، على السقوط الحرّ، الذي بلا قاع؟
النهضة ستكتشف مدى فداحة أخطائها، ولكن بعد أن يفوت الفوت… كالعادة
حوّل
حسن بن عثمان