يا غنوشي ، يا حنَشْ ،مازِلْنا مامُتْنَاشْ

صباح النور
راشد الغنوشي : سنكون في القصبة وباردو وقرطاج
ما تافهموهش الشيخ بالغالط… علاه كليتوه ماكلة الراجل
ـ القصبة يقصد بيها الالة الّي تشطّح الحنوشة وتخرّجهم من حفرهم باش ينثروا سمّ وموت وعدم : حاشا الالة الموسيقية بالطبيعة
ـ باردو حبّ يقول إلّي خذى موعد مع عقيل الكلب الشهيد إلّي كان يرافق قوات الأمن التونسية خلال عملية تحرير رهائن متحف باردو. باش يتعلّم منو كيفاش يكون انسان
ـ وقرطاج يا سيدي بن سيدك… الشيخ يحبّ يخرج نظيف كي الفرفوري … نعتوه على حمام من حمامات أنطونيوس … لمّ صرّو … تبديلة وكاسة وطياب باش ينحّي وسخ سنين واعوام… ما في بالوش الّي الماء مقصوص وما فمّة كان آثار صامدة تحكي على سطر من مجلّد تاريخ البلاد
مازلنا مامتناش
ليلى طوبال