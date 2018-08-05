يا صديقاتي المزيانات الحالمات المتمردات الصامدات… ما ندخلوش في سياسة الخوانجية … متاع توَرِّي نورّي

يا صديقاتي الباهيات المزيانات الضامرات الصامدات العاصيات المتمردات الغاضبات الحالمات الضاحكات الشامخات الفاضحات … راكم تقتلوا… راني نموت عليكم … آما ما فهمتش علاش تحبوا نتظاهروا ضدّ الي تظاهروا ضدّ مشروع الحريات الفردية والمساواة … النزول للشارع اليوم ما عندو حتى معنى بالنسية ليّا… توّه بربّي سامحوني… أحنا إلّي أسقطنا الحكومات وملينا الشوارع غضب وكبرياء نقوموا نجاوبوا بوكيمون عامل خيمة في شارع سيدو الحبيب بورقيبة وجماعة تصلّي في شياط البول وقيان السكارة… كانك على قوّتنا يعرفوها وكانك على صمودنا طلعنالهم الشعر في لهاتهمم وكانك على تونس يعرفوا مليح الي كل مرا فينا 1000 لبّة تخبّي بلادها وراء ظهرها… من رايي ـ ويمكن نكون غالطة ـ أهم حاجة توصيل حقيقة ما جاء في المشروع للمواطنة والمواطن إلّي ما قراوش التقرير وعبّاوولهم روسهم ونزلوا عالاوتار الحساسة باش الناس ترفض جملة وتفصيلا المشروع… فمّة خدمة كبيرة تستنى فينا بعيدة على الشعارات والتشنج… يالاّ نشمروا على ذراعنا ونخدموا على ستراتيجيا باش الحقيقة توصل للعباد
يا صديقاتي الجميلات الصادقات… ما ندخلوش في طراهات وفي سياسة استعملوها الخوانجية في حكم النهضة… متاع توريّ نورّي… لا ماحالة احنا بالروح والدم والالاف وهوما بالباندية وبالشوكوطوم … يا تحفونات … باش نرجعوا للشوارع والساحات نهار الي تحكّ الركب … في الاثناء أصواتنا يلزم توصّل وتفسّر مشروع الحرية والمساواة
ليلى طوبال