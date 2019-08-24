يا سي يوسف كانِكْ ضيعت الملفات نعطيهُمْلِكْ و وَرِّينا ذراعك

وبعد ان استمعت لتصريح المحامي فيصل الجدلاوي حول وجود فرقة مختصة طلبت من شفيق الجراية ان يعطي ملفات او تسجيلات تدين حافظ قايد السبسي او نبيل القروي لتسوية وضعيته . اريد ان الفت نظر سيادة رئيس الحكومة انه اذا كان سيادتك تبحث عن ملفات هاني نذكرك بملف عصابة ميناء رادس الي بعثتلك فيه تقرير و متحركتش فيه و الا ملف فساد في الديوانة الي تكلمت فيه في وسائل الاعلام وانت عملت روحك مشفتوش و الا ملف وكيل الجمهورية الي مشتبه فيه في قضية بلعيد والبراهمي وانت عامل روحك لا ترى ولا تسمع والا قضية تورط قيادات حركة النهضة في الجهاز السري والاغتيالات و انت ساكت متتحركش. سيدي رئيس الحكومة كانك ضيعت هذه الملفات نعطيهملك وورينا شنو تعمل. اما اليوم المسألة ولات خطيرة تستعمل الملفات لتصفية الحسابات فهذا لن نسكت عنه
النائبة فاطمة المسدي