يا سي محمد عبّو دِلْنِي

صباح الخير
سؤال لمحمد عبّو باش نفهم … آش معناها كي يقول « اي شخص في سن السبسي يكون مصابا بكل أمراض الشيخوخة وهو ما يجعله يتخذ القرارات بشكل عاطفي وانفعالي » على خاطر أنا بابا يفضّلوا عمرو 93 سنة… يقوم يصلّي الفجر حاضر ويمشي لحانوتو يسيّق آك الرحراحة إلّي قداموا ويتوّكل… يمشي ويجي للدار 4 مرات في النهار على ساقيه وما يحبّنيش حتى نشيّعو بالكرهبة… مخّوا يوزن بلاد وشطر حمام الأنف كبير شانهم وإلاّ صغير شانهم يمشيولو يشاوروه ويبوسوه من راسو… عاد ماذا بيا كان سي محمد عبّو يدلّني على طبّة اختصاص أمراض الشيخوخة خلّيني نهزّ بابا ونعدّيلو مخّو عالسكانار يطلعشي عندو عفانا وعفاكم الله التهاب في الغدد العاطفية
آنا كان ذاكرتي ما خانتنيش… يظهرلي سي عبّو كان وزير لبضعة أشهر في عهد الترويكا… ما طلبش وقت الكوارث الهابطة على روسنا تقرير طبّي للمصابين بكل أمراض خيانة الوطن
ليلى طوبال