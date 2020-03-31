يا سي قيس سعيد اسأل الغنوشي وبنت صدرين عن آلاف المليارات التي تبخرت

كلمة واحدة إلى سيادة رئيس الجمهورية
استمعت إلى خطابكم وتابعت ما جاء فيه
و جوابا على آلاف المليارات التي تبخرت باسم المصالحة أنصحكم بمساءلة سهام بن سردين على مصير هذه الأموال ومصير الأموال التي وقع ضخها إلى هيأة الحقيقة والكرامة
واسألوا الغنوشي على الأموال التي تم توزيعها تعويضات على جماعته.وقل لنا تعويضات من اجل مذا
واعد النظر في ملفات من شملهم العفو التشريعي وستجد تسعين بالمائة منهم سجنوا في قضايا حق عام. وأغلبهم قتلة ومجرمين ولصوص
اذا قمت بهذه المراجعة يا سيادة الرئيس ستصل حتما إلى موطن الفساد وتكتشف بلاوي لا اول لها ولا آخر
ولا تنس أن تسأل على ما يزيد على الخمسة آلاف مليار التي تركها بن علي بالبنك المركزي احتياطا
وأسأل كذلك على مئات الاف المليارات التي دخلت تونس منها ما هو هبات ومنها ما هو قروض.ولعلمك ديون تونس قبل 2011 لا تتجاو ز الثلاثين مليار دولار ولم تقترض تونس فلسا واحد منذ سنة 2005 وتسدد ما عليها في وقته . أما بعد 2011 فإن مبلغ التداين قد بلغ مايفوق 85% من الناتج القومي الخام بينما لم يكن قبل 2011 إلا 41% . أي أن التداين تضاعف و أكثر
فإن كنت بحق تريد أن تعرف وتكشف الفاسدين المجرمين وحقيقة تبخر أموال المجموعة الوطنية هأنا وضعت امامك الطريق الذي يوصلك إلى مبتغاك
ودون هذا كلامك لا يسمن ولا يغني من جوع
حسن المحنوش