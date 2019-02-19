كتب اليوم الإخواني النهضاوي الحبيب خذر المعروف بخنفوس الفول، الذي أبى هو وكلّ إخوانه إدراج إلزام الدولة التونسية بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الذي كان هو مقرّرا له ، التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
نصّ الدستور صراحة على التزام الدولة التونسية بدعم حركات التحرر العادلة وفي طليعتها حركة التحرر الفلسيطيني، وهذا يتنافى مع ما أقدمت عليه وزارة الخارجية من تطبيع بحضور مؤتمر وارسو المنعقد مؤخرا الى جانب مجرم الحرب نتنياهو
هذا لا يمكن ان يمر في صمت
هل نسي خنفوس الفول استماتته في الوقوف ضد إدراج فصل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بالدستور الذي كتبه بيده القذرة ؟ أم إنه يساوم كذبا ونفاقا وبهتانا بالقضية الفلسطينية العادلة ؟
يا سي حبيب ،يا خوامجي ، إن لم تَسْتَحِ فَقُلْ ما شئت